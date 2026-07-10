ARTICLE
10 July 2026

Resolução do CFM proíbe cashback e comissões na medicina

KL
KLA Advogados

Contributor

KLA Advogados logo
Founded on May 13th, 2002, in São Paulo, KLA has in its DNA the commitment to go beyond the services provided by traditional law firms and build long-term partnerships with its clients. KLA values a collaborative and development-oriented culture, investing in its professionals at every stage of their careers. The firm maintains a horizontal and barrier-free structure, where partners, lawyers, and interns sit side by side, engaged in a constant exchange of knowledge.
Explore Firm Details
A Resolução CFM 2.460/2026 proíbe expressamente cashback, comissões e repasses vinculados a plantões ou indicações médicas, estabelecendo sanções que alcançam toda a cadeia de saúde. A norma detalha práticas vedadas e amplia a responsabilização para intermediários, gestores e até estruturas jurídicas que facilitem tais arranjos.
Brazil Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
Monique Guzzo
Monique Guzzo’s articles from KLA Advogados are most popular:
  • within Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
  • in South America
KLA Advogados are most popular:
  • within Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences, Transport and Consumer Protection topic(s)

No dia 15 de junho de 2026, o Conselho Federal de Medicina (“CFM”) publicou a Resolução CFM nº 2.460/2026, em vigor imediato. Sem revogar normas anteriores, ela detalha e endurece o tratamento dado pelo Código de Ética Médica (Resolução CFM 2.217/2018) a uma prática recorrente no mercado: cobrança de percentual sobre honorários médicos como condição de acesso a plantões e escalas — agora expressamente vedada.

O que a norma proíbe e o que ainda é permitido

A norma veda ao médico exigir, solicitar, impor, oferecer, prometer, pagar, repassar, devolver, compensar, ratear, receber, aceitar ou conceder vantagem que influencie — na finalidade ou no efeito — a contratação/manutenção de vínculos profissionais ou a indicação de exames, procedimentos, serviços laboratoriais, de imagem, perícias, auditorias e demais atividades assistenciais. A infração independe do nome do arranjo (taxa administrativa, comissão, rateio): o que importa é a finalidade prática de condicionar vaga ou indicação.

O QUE É VEDADO (infração ética) O QUE PERMANECE PERMITIDO
Cashback e devolução de percentual dos honorários como condição para obter ou manter plantão Remuneração por serviços administrativos reais (agendamento, faturamento, gestão operacional), desde que formal e comprovada
Comissões ou repasses por indicação de pacientes, exames, laudos, serviços de imagem ou auditorias Contratos com empresas de gestão regularmente constituídas, sem vinculação do pagamento ao acesso à vaga ou ao volume de indicações
Bonificações, taxas ou premiações como contrapartida para ingresso em escala ou favorecimento profissional Parcerias comerciais legítimas, desde que a remuneração reflita prestação efetiva de serviço e não influencie a decisão clínica
Acordos formais ou verbais que prevejam rateio ou compensação financeira vinculada ao vínculo de trabalho
Arranjos operados via PJ, cooperativa, app ou plataforma digital que monetizem o acesso a vagas ou indicações

Quem pode ser responsabilizado?

A responsabilidade não recai só sobre quem paga ou recebe a vantagem: também comete infração o médico que intermedia, facilita, viabiliza, tolera ou se beneficia da prática — inclusive diretor técnico, coordenador de escala e gestor assistencial cientes e omissos (art. 5º). A estrutura jurídica (PJ, cooperativa, app, plataforma) não afasta a responsabilidade; a análise recai sobre a substância da conduta.

Setores afetados e seu impacto

Os efeitos se irradiam por toda a cadeia de saúde — hospitais, clínicas, plataformas digitais, operadoras e indústria farmacêutica e de dispositivos médicos. Para uns, o impacto é imediato e exige revisão de contratos e remuneração; para outros, reforça uma tendência de maior escrutínio regulatório sobre incentivos econômicos capazes de influenciar decisões clínicas.

Reflexos para a indústria farmacêutica e de dispositivos médicos

A indústria é afetada sempre que houver estrutura comercial cujo pagamento esteja, direta ou indiretamente, vinculado a volume de prescrição ou indicação. Consequência prática: a indústria não responde perante o CFM (não é seu órgão fiscalizador), mas fica exposta a:

  • Perda do parceiro médico (suspenso/impedido)
  • Questionamento de compliance interno e de terceiros (auditorias, due diligence)
  • Risco de o próprio arranjo comercial ser usado como prova em outros Processos Ético-Profissionais (“PEPs”).

A rastreabilidade também aumentou: vínculos de consultoria, pesquisa e palestras remuneradas já devem ser declarados pelos médicos no CRM-Virtual (Res. CFM 2.386/2024), viabilizando o cruzamento entre vínculo declarado e padrão de prescrição.

Mecanismo comercial Por que pode ser alcançado Exposição do médico (ético-disciplinar) e indústria
Honorários de palestrante/consultoria (KOL) com valor variável conforme volume prescrito Vantagem vinculada a efeito sobre indicação clínica Alto
Comodato/consignação de equipamentos com metas de uso vinculadas a desconto ou renovação Pagamento indireto condicionado a volume de procedimento Alto
Patrocínio de eventos/CME sem critério de conteúdo, direcionado a alto prescritor Pode ser lido como contrapartida disfarçada Médio
Advisory boards com remuneração desproporcional ao trabalho técnico entregue Risco se não houver comprovação de serviço real Médio
Programas de fidelidade/rebate a clínicas repassados a médicos por indicação Estrutura mais próxima do “cashback” vedado Alto
Doação de amostras grátis, sem contrapartida financeira ao médico Não há vantagem econômica ao médico — fora do escopo Baixo

As classificações de exposição refletem análise da autora. Embora a Res. CFM 2.460/2026 não mencione expressamente a indústria, a leitura encontra ancoragem no CEM (art. 69), na Res. CFM 1.595/2000 e na Res. CFM 2.386/2024. Estruturas contratuais (PJ, plataforma, “consultoria”) não protegem se o efeito prático for condicionar receita do médico ao volume de indicação do produto.

Sanções previstas e recomendações práticas

O descumprimento configura infração ética, apurável em sindicância e convertida, se confirmados indícios, em PEP no CRM. As penalidades da Lei nº 3.268/1957 vão da advertência confidencial à cassação do exercício profissional — risco sobre o registro profissional, mais grave que sanção contratual ou trabalhista. Recomenda-se revisão preventiva de contratos, modelos de remuneração e programas de relacionamento com profissionais de saúde antes que se tornem passivo.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Monique Guzzo
Monique Guzzo
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More