Normas regulatórias afetam setores de saúde, agronegócio e outros produtos regulados

Congresso Nacional

>> Lei nº 15.357/2026, publicada em 23/03/2026 e vigente na mesma data. A nova lei permite a instalação de farmácias e drogarias dentro de supermercados, desde que em espaços segregados e em conformidade com as exigências sanitárias, mantendo a obrigatoriedade de farmacêutico durante todo o funcionamento e vedando a exposição de medicamentos fora desses ambientes. A norma reconhece o uso de plataformas digitais e e-commerce para logística e entrega, sem transferir a responsabilidade sanitária. É relevante acompanhar essa mudança pois ela redefine o modelo de operação no varejo farmacêutico e abre novas oportunidades de negócio na interface entre saúde, varejo e tecnologia. Supermercados, marketplaces, farmácias e drogarias, plataformas digitais, indústria farmacêutica, distribuidores de medicamentos e profissionais farmacêuticos.

Congresso Nacional

>> PL nº 2.142/2025, aprovado pela CCJ em 25/03/2026. O PL promove mudança estrutural no regime de registro de medicamentos ao substituir a exigência de registro no país de origem por um critério único baseado em comprovação de certificação de Boas Práticas de Fabricação (BPF), aplicável a produtos nacionais e importados. A medida elimina dependências de validações externas e reduz assimetrias regulatórias, mas exigirá revisão de normas infralegais, como a RDC nº 948/2024. O tema merece atenção pois pode impactar diretamente os processos de registro e a estratégia regulatória das empresas do setor. Indústria farmacêutica nacional e internacional, importadores, distribuidores e empresas de biotecnologia.

Governo Federal / ANTT

>> MP nº 1.343/2026, publicada em 19/03/2026 e vigente na mesma data A MP torna obrigatório o CIOT (Código Identificador da Operação de Transporte) antes da realização de qualquer frete, bloqueando operações em desacordo com o piso mínimo, com penalidades que podem chegar a R$ 10 milhões por operação irregular. Para setores regulados, a medida impacta diretamente a logística de medicamentos e insumos farmacêuticos e produtos agropecurários, podendo gerar aumento de custos e necessidade de revisão de contratos e fluxos operacionais. Atenção à norma é essencial para evitar exposição a penalidades e garantir a continuidade das operações. Distribuidores de medicamentos e insumos, indústria farmacêutica, importadores, operadores logísticos e empresas do agronegócio.

ANVISA

>> RDC n° 1.018/2026, publicada em 11/03/2026 e vigente na mesma data. A presente RDC altera a RDC nº 977/2025 para incluir produtos, plantas e fungos sujeitos a controle especial entre as categorias cuja importação é vedada sob os regimes de Trânsito Aduaneiro e Entreposto Aduaneiro. A medida restringe modalidades operacionais no comércio exterior desse grupo de produtos. O acompanhamento é importante para adequar fluxos de importação e evitar irregularidades aduaneiras. Importadores, despachantes aduaneiros e empresas do comércio de produtos, plantas e fungos sujeitos a controle especial.

ANVISA

>> Instrução Normativa nº 430/2026, publicada em 26/03/2026 e vigente na mesma data. Altera a IN nº 106/2021 para atualizar a Lista de Medicamentos de Baixo Risco, sujeitos à notificação. Indústria de medicamentos de baixo risco

ANVISA

>> Instrução Normativa nº 428/2026, publicada em 06/03/2026 e vigente na mesma data. Atualiza a Lista de Medicamentos de Referência (LMR), com reflexos para fabricantes de medicamentos de referência, genéricos e similares. A LMR é base para diversos processos regulatórios e de registro, tornando seu monitoramento essencial para manter a conformidade e o planejamento estratégico das empresas. Indústria farmacêutica de medicamentos de referência, genéricos e similares.

ANVISA

>> Consulta Pública nº 1.384/2026, publicada em 25/02/2026, aberta até 10/04/2026 A Anvisa abriu consulta pública para revisar a RDC nº 467/2021, que trata da organização e do regimento interno dos colegiados da Farmacopeia Brasileira. Trata-se de uma oportunidade concreta para que profissionais e entidades do setor influenciem a governança dos órgãos responsáveis pela definição dos padrões de qualidade e controle de medicamentos no Brasil. A participação é estratégica para empresas que desejam contribuir ativamente com o ambiente regulatório. Clique aqui para participar. Indústria farmacêutica; laboratórios; profissionais farmacêuticos e de assuntos regulatórios; pesquisadores; membros dos colegiados da Farmacopeia Brasileira;

ANVISA

>> Notícia – Anvisa inicia avaliação otimizada de produtos biológicos A Anvisa implementou modelo de avaliação otimizada para registros de produtos biológicos com base no mecanismo de reliance, aproveitando análises de autoridades reguladoras estrangeiras de referência, sem reduzir o rigor técnico. A iniciativa, prevista na RDC nº 997/2025 e na IN nº 289/2024, integra plano para reduzir o passivo regulatório e dar mais celeridade às análises. É um desenvolvimento relevante para empresas com petições em andamento ou que planejam novos registros nessa categoria. Indústria farmacêutica, empresas de biotecnologia, laboratórios produtores de medicamentos biológicos e profissionais de assuntos regulatórios.

ANVISA

>> Notícia – Petições relacionadas a estudos de bioequivalência tem novo código de assunto A Anvisa instituiu o código de assunto nº 12413 para padronizar o protocolo de petições relacionadas à inclusão e alteração da lista de formas de administração e analitos em estudos de biodisponibilidade relativa/bioequivalência (BD/BE) e farmacocinéticos, conforme previsto na IN nº 409/2025. A padronização visa aprimorar a rastreabilidade dos processos regulatórios e é importante para empresas que precisam protocolar esse tipo de petição de forma correta e ágil. Indústria farmacêutica; empresas de pesquisa clínica; laboratórios; profissionais de assuntos regulatórios;

ANVISA

>> Notícia – Entra em operação sistema que traz mais segurança para dispositivos médicos no Brasil A Anvisa iniciou a operação do Sistema de Identificação Única de Dispositivos Médicos (SIUD), conforme previsto na RDC nº 591/2021 e na IN nº 426/2026, com o objetivo de ampliar a segurança, rastreabilidade e transparência desses produtos no Brasil. O sistema permite o acompanhamento completo dos dispositivos ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a fabricação até o uso no paciente, por meio da Identificação Única de Dispositivos (UDI). Embora a transmissão de dados já possa ser realizada de forma voluntária, a obrigatoriedade será implementada gradualmente. A iniciativa alinha o país às melhores práticas internacionais, fortalece o monitoramento sanitário e pode impulsionar a competitividade da indústria nacional no mercado global, além de aumentar a segurança dos pacientes. Indústria e importadores de dispositivos médicos, distribuidores, profissionais de saúde, hospitais e clínicas.

ANVISA

>> Webinar: Novo Processo de Importação Nossa equipe acompanhou o webinar sobre os fluxos de registro e anuência de importação por meio da DUIMP no Novo Processo de Importação (NPI). O modelo centraliza a análise sanitária na DUIMP, exigindo maior precisão no cadastro prévio das informações, e pode gerar atrasos nos prazos de liberação durante o período de transição. Compreender as mudanças desse novo fluxo é essencial para evitar impactos operacionais nas importações de produtos regulados. Importadores, exportadores, indústria regulada, despachantes aduaneiros e operadores logísticos.

ANVISA

>> Diálogo Setorial GGALI Nossa equipe acompanhou o diálogo setorial da Gerência-Geral de Alimentos (GGALI) da ANVISA sobre a Agenda Regulatória 2026–2027, que abrange temas estratégicos como rotulagem, novos alimentos, plant-based, alimentos para fins médicos e contaminantes, com forte participação do setor. Observa-se, contudo, um horizonte regulatório mais longo, com diversas iniciativas previstas apenas para o final de 2027 ou além. Além disso, apesar do caráter dinâmico da agenda, não há expectativa de mudanças relevantes no curto prazo, especialmente em temas como "rotulagem", o que pode postergar adaptações importantes para a indústria. Indústria de alimentos, fabricantes de alimentos embalados, setor plant-based, suplementos alimentares e indústria de rotulagem.

CMED

>> PORTARIA CMED Nº 7/2026, publicada em 02/02/2026 e vigente a partir de 01/04/2026 A portaria atualiza a relação de grupos econômicos utilizada para o cálculo do Fator Z, parâmetro que define o teto de reajuste anual de preços de medicamentos. O Fator Z pode assumir três níveis — 0% (mercados mais competitivos), -1,5% e -3% (mercados mais concentrados) — conforme o grau de concorrência no mercado. O acompanhamento é essencial pois a norma impacta diretamente a estratégia de precificação das empresas para 2026. Indústria farmacêutica, laboratórios, distribuidores, varejo farmacêutico e importadores de medicamentos.

CMED

>> Resolução CMED nº 4/2026, publicada em 31/03/2026 e vigente na mesma data. Estabelece os limites de reajuste de preços de medicamentos a partir de 31 de março de 2026 — 3,81% (Nível 1), 2,47% (Nível 2) e 1,13% (Nível 3) — condicionados ao envio do Relatório de Comercialização à CMED; reforça a obrigatoriedade desse envio por todas as detentoras de registro e as regras de transparência, determinando que os preços divulgados não ultrapassem os valores publicados pela CMED no Portal da Anvisa, incluindo a correta divulgação do PMC considerando as variações de ICMS entre os estados. Indústria farmacêutica e importadoras; distribuidores e atacadistas; farmácias e drogarias; e, indiretamente, planos de saúde, gestores públicos (SUS e secretarias) e consumidores.

CMED

>> Resolução CMED nº 5/2026, publicada em 31/03/2026 e vigente na mesma data. Atualiza a metodologia de cálculo do Preço Fábrica (PF) e do Preço Máximo ao Consumidor (PMC) dos medicamentos da Lista Positiva da CMED, por meio de fatores de conversão aplicados sobre os preços vigentes, considerando as alíquotas de ICMS por estado e a incidência de PIS/Pasep e Cofins. A mudança decorre das novas alíquotas dessas contribuições estabelecidas pela Lei Complementar nº 224/2025. Revoga a Resolução CM-CMED nº 2/2024.

Indústria farmacêutica e importadoras; distribuidores e atacadistas; farmácias e drogarias; e, indiretamente, planos de saúde, gestores públicos (SUS e secretarias) e consumidores.

ANS

>> RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 666/2026, publicada em 16/03/2026 e vigente desde 16/03/2026 A norma regulamenta as visitas técnico-assistenciais nas operadoras de planos de saúde para identificar anormalidades graves na prestação de serviços, podendo resultar em exigência de Plano de Recuperação Assistencial. A medida reforça a supervisão regulatória da ANS e é relevante pois aumenta o escrutínio sobre processos internos e a qualidade das informações prestadas pelas operadoras. Operadoras de planos de saúde, administradoras de benefícios, prestadores de serviços de saúde e beneficiários.

ANS

>> Consulta Pública nº 170/2026, publicada em 25/03/2026, aberta até 09/05/2026 A ANS abriu consulta pública para unificar e atualizar as regras aplicáveis aos contratos entre operadoras e prestadores de serviços, substituindo as RNs nº 503/2022 e nº 512/2022. A iniciativa é uma oportunidade estratégica para que os agentes regulados contribuam com a construção do novo marco regulatório contratual, que tende a impactar diretamente a dinâmica de relacionamento entre operadoras e prestadores. As contribuições poderão ser enviadas no prazo de 45 dias. Clique aqui para participar. Operadoras de planos de saúde, hospitais, clínicas, profissionais de saúde, laboratórios e beneficiários.

MAPA

>> Consulta Pública – Portaria SDA/MAPA n° 1.559/2026, publicada em 20/02/2026, aberta até 06/04/2026 A portaria submete à consulta pública novas regras para a inspeção industrial e sanitária de carne suína e seus derivados, abrangendo instalações, equipamentos, higiene, bem-estar animal e procedimentos operacionais ao longo de toda a cadeia produtiva. A modernização do sistema de inspeção busca alinhar o país às melhores práticas internacionais e fortalecer a segurança sanitária. Participar da consulta é relevante para empresas que desejam influenciar os requisitos que impactarão suas operações. Clique aqui para enviar sua contribuição. Indústria frigorífica, abatedouros, processadores de carne suína, produtores rurais, exportadores e profissionais de inspeção sanitária.

MAPA

>> Consulta Pública – Portaria SDA/MAPA n° 1.560/2026, publicada em 20/02/2026, aberta até 06/04/2026 A portaria submete à consulta pública proposta de regulamento técnico para a inspeção industrial e sanitária de pescado e seus derivados, com requisitos detalhados para instalações, equipamentos, higiene e controle de processos ao longo de toda a cadeia produtiva. A iniciativa busca modernizar o sistema de inspeção e fortalecer a competitividade do setor no mercado interno e externo. Participar da consulta é uma oportunidade para contribuir com os requisitos que definirão o padrão regulatório do setor. As contribuições podem ser enviadas por meio da plataforma oficial do governo federal. Indústria de pescado, frigoríficos, processadores, produtores aquícolas, pescadores, exportadores e profissionais de inspeção sanitária.