ARTICLE
27 January 2026

Radar regulatório ANVISA 2026: 15 temas-chave da Agenda Regulatória

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
Confira a nossa análise dos principais temas para 2026–2027 e seus impactos em Life Sciences, Saúde, Alimentos, Cosméticos e Dispositivos Médicos
Brazil Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
Monique Guzzo and Raphael Bianchi
Monique Guzzo’s articles from Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and Transport topic(s)

Confira a nossa análise dos principais temas para 2026–2027 e seus impactos em Life Sciences, Saúde, Alimentos, Cosméticos e Dispositivos Médicos

O ano de 2026 inaugura um novo ciclo para a regulação sanitária no Brasil, impulsionado pela recomposição da Diretoria Colegiada da Anvisa e pela aprovação da Agenda Regulatória 2026–2027. Esse novo cenário traz mudanças relevantes e oportunidades estratégicas para os setores regulados.

Diante desse contexto, o time de Life Sciences & Healthcare do KLA Advogados preparou este material executivo, no qual selecionamos e priorizamos temas da Agenda Regulatória com base em seu potencial impacto para o mercado. O conteúdo não pretende ser exaustivo nem cobrir todos os setores, mas sim focar nas principais novidades regulatórias e nos debates que devem ganhar relevância ao longo de 2026.

O objetivo é apoiar a tomada de decisão, antecipar riscos e identificar oportunidades, para que sua empresa esteja sempre um passo à frente em um ambiente regulatório cada vez mais dinâmico e desafiador.

1. Ambiente Regulatório Experimental (Sandbox Regulatório)

[Continuidade e aprofundamento]

Ferramenta significativa, em fase de validação, que permite à ANVISA testar abordagens regulatórias flexíveis para tecnologias inovadoras em saúde e modelos de negócio emergentes. Isso reduz a incerteza legal nas fases iniciais de tecnologia e acelera o acesso ao mercado.

2. Nova regulamentação de dispositivos médicos

[Continuidade e aprofundamento]

Tema recorrente na agenda regulatória, permanece como prioridade diante da necessidade de modernização e harmonização dos critérios de classificação de risco, regularização e vigilância pós-mercado. As mudanças afetam diretamente fabricantes, importadores e distribuidores, com reflexos sobre compliance, portfólio e estratégias de mercado.

3. Revisão da regularização de software como dispositivo médico (Software as a Medical Device – SaMD) (Revisão da RDC nº 657/2022)

[Já presente na agenda anterior]

Atualização das regras para registro e monitoramento de softwares utilizados como dispositivos médicos, buscando garantir segurança, eficácia e alinhamento com padrões internacionais, sem travar o avanço tecnológico no setor.

4. Revisão da transferência de titularidade de produtos regularizados

[Continuidade e aprofundamento]

Presente de forma recorrente, segue como prioridade em razão do impacto direto em operações de M&A, reorganizações societárias e gestão de portfólio regulatório. Mudanças procedimentais podem afetar cronogramas, continuidade da comercialização e até o valor econômico de ativos regulados.

5. Regulamentação de alimentos para fins médicos especiais

[Já constava na agenda anterior]

Segmento híbrido entre alimentos e saúde que carece de critérios próprios de regularização, rotulagem e vigilância, impactando a indústria alimentícia, farmacêutica e de assistência à saúde.

6. Regulamentação de Produtos Plant-Based

[Já constava na agenda anterior]

Apesar de o Brasil não ter uma regulamentação específica consolidada atualmente, a inclusão contínua sinaliza avanço para critérios harmonizados de rotulagem, alegações e identidade de produto, reduzindo riscos de autuação e interpretações divergentes.

7. Requisitos de Nutrivigilância

[Já presente na agenda anterior]

Amplia o conceito de pós-mercado para alimentos, aproximando-o do modelo aplicado a medicamentos, dispositivos médicos e cosméticos.

8. Revisão dos requisitos sanitários para materiais em contato com alimentos

[Continuidade com expansão de escopo]

Aprofunda discussões anteriores, agora com maior foco em embalagens, sustentabilidade e materiais reciclados.

9. Atualização da regulamentação de aditivos alimentares e ingredientes

[Já presente na agenda anterior]

Tema recorrente e tecnicamente sensível, com impacto direto sobre inovação, formulação de produtos e competitividade da indústria alimentícia.

10. Importação por terceiros e responsabilidade sanitária

[Continuidade com maior rigor regulatório]

Tema já presente, mas com tendência de maior detalhamento sobre AFE compatível, responsabilidade do detentor da regularização e rastreabilidade em operações complexas e entre grupos econômicos.

11. Critérios para Celebração de Termos de Compromisso (TCAC)

[Continuidade institucional]

Embora a celebração de Termos de Compromisso já esteja prevista na Lei nº 14.671/2023, ainda falta uma regulamentação específica que detalhe procedimentos e critérios para sua aplicação. Esse avanço é importante para trazer mais clareza, transparência e segurança jurídica à formalização e ao acompanhamento dos TCAC.

12. Identificação de estratégias para promover o acesso a informações necessárias ao consumo seguro de cosméticos e saneantes por pessoas com deficiência visual

[Novidade na Agenda 2026–2027]

A iniciativa sinaliza uma ampliação do foco regulatório para além da conformidade técnica do produto, incorporando critérios de acessibilidade, inclusão e efetividade da informação ao consumidor. Isso impacta diretamente estratégias de comunicação, rotulagem, compliance regulatório e design de produtos nos setores de cosméticos e saneantes.

13. Regulamentação do cultivo de Cannabis sativa L. com THC ≤ 0,3%

[Novidade na Agenda 2026–2027]

A regulamentação do cultivo de Cannabis sativa L. com baixo teor de THC inaugura um marco regulatório específico para produtos com perfil industrial ou terapêutico. A iniciativa tende a estabelecer critérios claros de cultivo e controle, com impactos relevantes sobre cadeias produtivas, certificações, importação e rastreabilidade, reduzindo a insegurança jurídica e criando condições mais favoráveis para investimentos, inovação e desenvolvimento de novos produtos à base de cannabis no Brasil.

14. Produtos estéticos com ação dérmica

[Novidade na Agenda 2026–2027]

O tema busca definir o enquadramento sanitário e os requisitos de regularização de produtos estéticos com ação dérmica, trazendo maior previsibilidade regulatória, redução de riscos de fiscalização e segurança jurídica para fabricantes, importadores e distribuidores.

15. Procedimentos para recursos administrativos sanitários

[Continuidade com foco em governança]

Aprimora regras de contraditório e ampla defesa, com impacto direto na gestão de risco regulatório.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Monique Guzzo
Monique Guzzo
Photo of Raphael Bianchi
Raphael Bianchi
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More