Radar regulatório ANVISA 2026: 15 temas-chave da Agenda Regulatória

Confira a nossa análise dos principais temas para 2026–2027 e seus impactos em Life Sciences, Saúde, Alimentos, Cosméticos e Dispositivos Médicos

O ano de 2026 inaugura um novo ciclo para a regulação sanitária no Brasil, impulsionado pela recomposição da Diretoria Colegiada da Anvisa e pela aprovação da Agenda Regulatória 2026–2027. Esse novo cenário traz mudanças relevantes e oportunidades estratégicas para os setores regulados.

Diante desse contexto, o time de Life Sciences & Healthcare do KLA Advogados preparou este material executivo, no qual selecionamos e priorizamos temas da Agenda Regulatória com base em seu potencial impacto para o mercado. O conteúdo não pretende ser exaustivo nem cobrir todos os setores, mas sim focar nas principais novidades regulatórias e nos debates que devem ganhar relevância ao longo de 2026.

O objetivo é apoiar a tomada de decisão, antecipar riscos e identificar oportunidades, para que sua empresa esteja sempre um passo à frente em um ambiente regulatório cada vez mais dinâmico e desafiador.

1. Ambiente Regulatório Experimental (Sandbox Regulatório)

[Continuidade e aprofundamento]

Ferramenta significativa, em fase de validação, que permite à ANVISA testar abordagens regulatórias flexíveis para tecnologias inovadoras em saúde e modelos de negócio emergentes. Isso reduz a incerteza legal nas fases iniciais de tecnologia e acelera o acesso ao mercado.

2. Nova regulamentação de dispositivos médicos

[Continuidade e aprofundamento]

Tema recorrente na agenda regulatória, permanece como prioridade diante da necessidade de modernização e harmonização dos critérios de classificação de risco, regularização e vigilância pós-mercado. As mudanças afetam diretamente fabricantes, importadores e distribuidores, com reflexos sobre compliance, portfólio e estratégias de mercado.

3. Revisão da regularização de software como dispositivo médico (Software as a Medical Device – SaMD) (Revisão da RDC nº 657/2022)

[Já presente na agenda anterior]

Atualização das regras para registro e monitoramento de softwares utilizados como dispositivos médicos, buscando garantir segurança, eficácia e alinhamento com padrões internacionais, sem travar o avanço tecnológico no setor.

4. Revisão da transferência de titularidade de produtos regularizados

[Continuidade e aprofundamento]

Presente de forma recorrente, segue como prioridade em razão do impacto direto em operações de M&A, reorganizações societárias e gestão de portfólio regulatório. Mudanças procedimentais podem afetar cronogramas, continuidade da comercialização e até o valor econômico de ativos regulados.

5. Regulamentação de alimentos para fins médicos especiais

[Já constava na agenda anterior]

Segmento híbrido entre alimentos e saúde que carece de critérios próprios de regularização, rotulagem e vigilância, impactando a indústria alimentícia, farmacêutica e de assistência à saúde.

6. Regulamentação de Produtos Plant-Based

[Já constava na agenda anterior]

Apesar de o Brasil não ter uma regulamentação específica consolidada atualmente, a inclusão contínua sinaliza avanço para critérios harmonizados de rotulagem, alegações e identidade de produto, reduzindo riscos de autuação e interpretações divergentes.

7. Requisitos de Nutrivigilância

[Já presente na agenda anterior]

Amplia o conceito de pós-mercado para alimentos, aproximando-o do modelo aplicado a medicamentos, dispositivos médicos e cosméticos.

8. Revisão dos requisitos sanitários para materiais em contato com alimentos

[Continuidade com expansão de escopo]

Aprofunda discussões anteriores, agora com maior foco em embalagens, sustentabilidade e materiais reciclados.

9. Atualização da regulamentação de aditivos alimentares e ingredientes

[Já presente na agenda anterior]

Tema recorrente e tecnicamente sensível, com impacto direto sobre inovação, formulação de produtos e competitividade da indústria alimentícia.

10. Importação por terceiros e responsabilidade sanitária

[Continuidade com maior rigor regulatório]

Tema já presente, mas com tendência de maior detalhamento sobre AFE compatível, responsabilidade do detentor da regularização e rastreabilidade em operações complexas e entre grupos econômicos.

11. Critérios para Celebração de Termos de Compromisso (TCAC)

[Continuidade institucional]

Embora a celebração de Termos de Compromisso já esteja prevista na Lei nº 14.671/2023, ainda falta uma regulamentação específica que detalhe procedimentos e critérios para sua aplicação. Esse avanço é importante para trazer mais clareza, transparência e segurança jurídica à formalização e ao acompanhamento dos TCAC.

12. Identificação de estratégias para promover o acesso a informações necessárias ao consumo seguro de cosméticos e saneantes por pessoas com deficiência visual

[Novidade na Agenda 2026–2027]

A iniciativa sinaliza uma ampliação do foco regulatório para além da conformidade técnica do produto, incorporando critérios de acessibilidade, inclusão e efetividade da informação ao consumidor. Isso impacta diretamente estratégias de comunicação, rotulagem, compliance regulatório e design de produtos nos setores de cosméticos e saneantes.

13. Regulamentação do cultivo de Cannabis sativa L. com THC ≤ 0,3%

[Novidade na Agenda 2026–2027]

A regulamentação do cultivo de Cannabis sativa L. com baixo teor de THC inaugura um marco regulatório específico para produtos com perfil industrial ou terapêutico. A iniciativa tende a estabelecer critérios claros de cultivo e controle, com impactos relevantes sobre cadeias produtivas, certificações, importação e rastreabilidade, reduzindo a insegurança jurídica e criando condições mais favoráveis para investimentos, inovação e desenvolvimento de novos produtos à base de cannabis no Brasil.

14. Produtos estéticos com ação dérmica

[Novidade na Agenda 2026–2027]

O tema busca definir o enquadramento sanitário e os requisitos de regularização de produtos estéticos com ação dérmica, trazendo maior previsibilidade regulatória, redução de riscos de fiscalização e segurança jurídica para fabricantes, importadores e distribuidores.

15. Procedimentos para recursos administrativos sanitários

[Continuidade com foco em governança]

Aprimora regras de contraditório e ampla defesa, com impacto direto na gestão de risco regulatório.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.