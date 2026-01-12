ARTICLE
12 January 2026

Hot Topics Regulatórios Em Life Sciences Para 2026

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
Todo início de ano é um momento chave para as empresas revisarem estratégias, priorizarem investimentos e reavaliarem seus principais riscos. Em 2026...
Brazil Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
Monique Guzzo and Raphael Bianchi
Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)

Todo início de ano é um momento chave para as empresas revisarem estratégias, priorizarem investimentos e reavaliarem seus principais riscos. Em 2026, esse exercício é ainda mais relevante para os setores de Life Sciences e Healthcare, diante de um ambiente regulatório em rápida transformação, com impactos diretos sobre lançamentos de produtos, modelos comerciais e decisões de negócio.

A partir de discussões recentes e recorrentes com nossos clientes, o time de Life Sciences do KLA selecionou alguns temas que vêm gerando debates relevantes no mercado e que tendem a ganhar ainda mais tração ao longo deste ano, reunidos nos Hot Topics a seguir.

 1. Regulamentação da pesquisa clínica

  • Novo marco regulatório (Lei nº 14.874/2024, Decreto nº 12.651/2025, RDC nº 945/2024 e IN nº 338/2024) entra em fase crítica de implementação prática em 2026
  • Publicação recente do Perguntas e Respostas da Anvisa sinaliza pontos sensíveis de interpretação e potenciais gargalos operacionais
  • O tema deixa de ser apenas normativo e passa a impactar diretamente timelines, custos e estratégia de desenvolvimento clínico
  • Ambiente mais previsível tende a destravar investimentos e reposicionar o Brasil no cenário global de pesquisa clínica

 2. Novo marco de precificação de medicamentos (CMED nº 3/2025)

  • Nova regra entra em vigor em abril de 2026 e muda estruturalmente a lógica de precificação de lançamentos no Brasil
  • Redefinição das categorias, com novos critérios para inovação incremental e biossimilares, aumenta o grau de seletividade regulatória
  • Exigência do Documento Informativo de Preço (DIP) já na fase de registro na Anvisa antecipa e integra a discussão de pricing ao processo regulatório
  • Impacto direto sobre estratégias de go-to-market, viabilidade econômica de lançamentos e governança de pricing

 3. Importação paralela de medicamentos e produtos de alto valor

  • Tema sensível com impacto direto em preço, concorrência e segurança sanitária
  • Envolve entrada de produtos por canais não autorizados pelos detentores de registro – rótulos em outros idiomas
  • Alto risco de irregularidades sanitárias e legais, inclusive em compras públicas
  • Debate ganha força diante de pressões por acesso, redução de custos e escassez de produtos
  • Tema reforça a necessidade de modificações/atualizações nas normas sobre importação de produtos regulados pela Anvisa

4. Marca própria em medicamentos – farmácias e drogarias

  • Decisão recente da Anvisa indica postura mais restritiva sobre o modelo
  • Tema conectado às novas regras de rotulagem de medicamentos
  • Potencial impacto sobre estruturas comerciais, arranjos societários e estratégias de portfólio de estabelecimentos dispensadores de medicamentos (varejo)

5. Publicidade, promoção e relação com HCPs (conflito de interesses)

  • Fiscalização cada vez mais coordenada entre Anvisa e conselhos profissionais, com novas regras e maior integração de bases de dados
  • A Resolução CFM nº 2.386/2024, em vigor desde março de 2025, obriga médicos a declararem vínculos com indústrias farmacêuticas, de insumos da área da saúde e equipamentos médicos, elevando o nível de transparência e exposição regulatória
  • Esse tema sempre foi central na gestão de riscos regulatórios, reputacionais e de compliance das empresas, mas agora passa a receber ainda mais atenção e fiscalização

6. Estratégia regulatória para produtos fronteira e inovação

  • Produtos na linha cosmético/medicamento/dispositivo/alimento/entre outras categorias com função mista continuam desafiando a classificação regulatória.
  • Crescente demanda por pareceres estratégicos para justificar a categorização do produto em determinada categoria, evitando atrasos de registro e mitigação de riscos.
  • Risco regulatório – Análise de impactos regulatórios relacionados às possíveis categorias aplicáveis e finalidades pretendidas.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Monique Guzzo
Monique Guzzo
Photo of Raphael Bianchi
Raphael Bianchi
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More