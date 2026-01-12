Hot Topics Regulatórios Em Life Sciences Para 2026

Todo início de ano é um momento chave para as empresas revisarem estratégias, priorizarem investimentos e reavaliarem seus principais riscos. Em 2026, esse exercício é ainda mais relevante para os setores de Life Sciences e Healthcare, diante de um ambiente regulatório em rápida transformação, com impactos diretos sobre lançamentos de produtos, modelos comerciais e decisões de negócio.

A partir de discussões recentes e recorrentes com nossos clientes, o time de Life Sciences do KLA selecionou alguns temas que vêm gerando debates relevantes no mercado e que tendem a ganhar ainda mais tração ao longo deste ano, reunidos nos Hot Topics a seguir.

1. Regulamentação da pesquisa clínica

Novo marco regulatório (Lei nº 14.874/2024, Decreto nº 12.651/2025, RDC nº 945/2024 e IN nº 338/2024) entra em fase crítica de implementação prática em 2026

Publicação recente do Perguntas e Respostas da Anvisa sinaliza pontos sensíveis de interpretação e potenciais gargalos operacionais

O tema deixa de ser apenas normativo e passa a impactar diretamente timelines, custos e estratégia de desenvolvimento clínico

Ambiente mais previsível tende a destravar investimentos e reposicionar o Brasil no cenário global de pesquisa clínica

2. Novo marco de precificação de medicamentos (CMED nº 3/2025)

Nova regra entra em vigor em abril de 2026 e muda estruturalmente a lógica de precificação de lançamentos no Brasil

Redefinição das categorias, com novos critérios para inovação incremental e biossimilares, aumenta o grau de seletividade regulatória

Exigência do Documento Informativo de Preço (DIP) já na fase de registro na Anvisa antecipa e integra a discussão de pricing ao processo regulatório

Impacto direto sobre estratégias de go-to-market, viabilidade econômica de lançamentos e governança de pricing

3. Importação paralela de medicamentos e produtos de alto valor

Tema sensível com impacto direto em preço, concorrência e segurança sanitária

Envolve entrada de produtos por canais não autorizados pelos detentores de registro – rótulos em outros idiomas

Alto risco de irregularidades sanitárias e legais, inclusive em compras públicas

Debate ganha força diante de pressões por acesso, redução de custos e escassez de produtos

Tema reforça a necessidade de modificações/atualizações nas normas sobre importação de produtos regulados pela Anvisa

4. Marca própria em medicamentos – farmácias e drogarias

Decisão recente da Anvisa indica postura mais restritiva sobre o modelo

Tema conectado às novas regras de rotulagem de medicamentos

Potencial impacto sobre estruturas comerciais, arranjos societários e estratégias de portfólio de estabelecimentos dispensadores de medicamentos (varejo)

5. Publicidade, promoção e relação com HCPs (conflito de interesses)

Fiscalização cada vez mais coordenada entre Anvisa e conselhos profissionais, com novas regras e maior integração de bases de dados

A Resolução CFM nº 2.386/2024, em vigor desde março de 2025, obriga médicos a declararem vínculos com indústrias farmacêuticas, de insumos da área da saúde e equipamentos médicos, elevando o nível de transparência e exposição regulatória

Esse tema sempre foi central na gestão de riscos regulatórios, reputacionais e de compliance das empresas, mas agora passa a receber ainda mais atenção e fiscalização

6. Estratégia regulatória para produtos fronteira e inovação

Produtos na linha cosmético/medicamento/dispositivo/alimento/entre outras categorias com função mista continuam desafiando a classificação regulatória.

Crescente demanda por pareceres estratégicos para justificar a categorização do produto em determinada categoria, evitando atrasos de registro e mitigação de riscos.

Risco regulatório – Análise de impactos regulatórios relacionados às possíveis categorias aplicáveis e finalidades pretendidas.

