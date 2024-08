ARTICLE Anvisa abre consulta pública para modelo de Sandbox Regulatório KL Koury Lopes Advogados More Contributor Em 12 de agosto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) iniciou a Tomada Pública de Subsídios – TPS nº 9, com o objetivo de coletar contribuições de interessados...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.