Artigo no JOTA propõe novo olhar sobre economia circular e cadeia da reciclagem

Advogado do KLA propõe soluções para ampliar o acesso de cooperativas de catadores ao financiamento no setor de reciclagem, traçando analogia com o orixá Exu

O advogado Augusto Simões, das áreas de Direito Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais do KLA, teve artigo publicado no portal JOTA em que propõe uma reflexão sobre os entraves do financiamento na cadeia da reciclagem e a urgência de colocar o catador no centro da economia circular.

Com base em discussões realizadas em uma Oficina de Modelagem Estratégica promovida pela Ancat e pela Fundação Banco do Brasil, Augusto Simões analisa propostas para viabilizar instrumentos financeiros sustentáveis voltados a cooperativas de catadores. Entre as soluções debatidas, estão a emissão de títulos vinculados a essas organizações, a estruturação de FIDCs e o uso de mecanismos de blended finance com participação de capital filantrópico, público e privado.

No artigo, o advogado também contrasta os avanços conquistados por startups do setor de gestão de resíduos, que já recebem investimentos e operam com tecnologias de logística reversa inteligente, com os desafios enfrentados pelas cooperativas, que ainda têm acesso restrito ao mercado de capitais. Para ele, é necessário romper com a lógica excludente que concentra recursos em grandes empresas e amplia a desigualdade entre os atores da economia circular.

Com um texto que combina análise técnica e referências culturais, ancestrais e mitológicas, Simões defende que o círculo virtuoso da reciclagem só ganhará tração quando os catadores conquistarem protagonismo e autonomia sobre os fluxos financeiros que movimentam o setor.

A metáfora do orixá Exu, figura que abre caminhos e promove trocas, é usada como símbolo desse potencial de transformação, numa perspectiva que une inclusão social, sustentabilidade e inovação financeira.

Clique aqui para ler o artigo completo.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.