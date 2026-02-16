Brasília Em Pauta - Edição Nº 227

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Sessões de 09/02/2026 a 13/02/2026.

Anticorrupção e Compliance

TC 006.769/2020-9 (TCU): embargos de declaração em face de acórdão proferido em sede de representação acerca de supostas irregularidades em licitações relacionadas às obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

TC 014.889/2018-8 (TCU): tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de sobrepreço e superfaturamento identificados nas obras civis da Usina Termonuclear de Angra 3.

Bancário

TC 008.229/2024-4 (TCU): acompanhamento da implantação da moeda digital DREX pelo Banco Central do Brasil, realizado com o objetivo de identificar riscos que possam impedir ou retardar a implementação da Plataforma Drex e os benefícios esperados de sua operação.

Constitucional

ADPF 1183 (STF): arguição de descumprimento de preceito fundamental em face da Instrução Normativa n. 91/2022, do Tribunal de Contas da União, que institui procedimentos de solução consensual de controvérsias relevantes e prevenção de conflitos afetos a órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Consumidor

REsp 2.171.003 (STJ): recurso especial que visa definir se, em matéria de direitos do consumidor aplicáveis às práticas comerciais específicas dos bancos de dados e cadastros de consumidores, a notificação prévia ao consumidor por meios eletrônicos de comunicação (com finalidade de informar abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo), realizadas pelos referidos bancos e cadastros ou por serviços de proteção ao crédito e congêneres, atende ao dever de comunicação por escrito, para fins de validade jurídica de comprovação da exigência do art. 43, § 2º, do CDC.

Energia e Infraestrutura

TC 012.715/2017-4 (TCU): auditoria realizada com o objetivo de avaliar a conformidade e o nível de transparência das metodologias de definição dos valores dos ativos de transmissão de energia elétrica existentes em 31/5/2000, mas não amortizados, bem como da atualização, remuneração e repasse desses valores à tarifa de energia elétrica.

TC 006.922/2024-4 (TCU): representação acerca de possíveis irregularidades na celebração de termo aditivo a contrato de arrendamento para exploração do terminal para contêineres e cargas pesadas e unitizadas do porto de Salvador, por meio do qual se previram expressamente os granéis sólidos entre os perfis de carga que o Terminal possui autorização para movimentar.

TC 006.591/2023-0 (TCU): acompanhamento das ações do Poder Concedente em relação às concessões de distribuição de energia elétrica vincendas não alcançadas pelo art. 7º da Lei 12.783/2013.

TC 008.120/2025-0 (TCU): solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria operacional na Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) para exame da sua participação no Acordo Operativo (Termo de Compromisso) firmado entre ENBPar, ANDE (Administración Nacional de Electricidad) e Itaipu Binacional.

Seguros

REsp 2.165.670 (STJ): recurso especial que visa definir se há configuração de danos morais in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde.

REsp 2.168.627 (STJ): recurso especial que visa definir se se é obrigatória a cobertura dos planos de saúde para o fornecimento de bomba de infusão de insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes.

Tributário e Financeiro

TC 001.514/2026-1 (TCU): processo administrativo sobre anteprojeto de decisão normativa para fixação dos percentuais individuais de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no produto da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para o exercício de 2026.

TC 008.415/2023-4 (TCU): auditoria operacional com o objetivo de avaliar a tributação sobre a renda no Brasil sob os aspectos da neutralidade e da equidade.

REsp 2.025.997 (STJ): recurso especial que visa definir se a cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar nº. 87/1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº. 190/2022.

REsp 2.123.838 (STJ): recurso especial que visa definir se o comerciante varejista de combustíveis, sujeito ao regime monofásico de tributação da Contribuição para o PIS e da COFINS, tem direito à manutenção de créditos vinculados, decorrentes da aquisição de combustíveis, no período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei Complementar nº. 192/2022 até 31/12/2022 ou, subsidiariamente, até 22/09/2022, data final do prazo nonagesimal, contado da publicação da Lei Complementar nº. 194/2022.

REsp 2.237.254 (STJ): recurso especial que visa definir se é possível prosseguir a execução fiscal contra o espólio ou os sucessores caso o executado venha a falecer sem ser citado.

