ARTICLE
20 January 2026

Portaria inaugura regime para aportes em PPPs e supre lacuna regulatória

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados
Norma conjunta do governo busca conferir previsibilidade jurídica estabelecendo critérios para elegibilidade de projetos em infraestrutura...
Brazil Government, Public Sector
Roberto Lambauer
Norma conjunta do governo busca conferir previsibilidade jurídica estabelecendo critérios para elegibilidade de projetos em infraestrutura

A publicação da  Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 103, de 29 de dezembro de 2025, representa um avanço na consolidação do modelo de apoio financeiro da União a projetos de Parcerias Público-Privadas (PPPs) estruturados por estados, Distrito Federal, municípios e consórcios públicos, especialmente no contexto do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

A norma inaugura um regime normativo próprio para os aportes federais em PPPs subnacionais, suprindo lacuna regulatória e estabelecendo um marco mais sistemático, padronizado e orientado à governança para a transferência de recursos da União destinados a investimentos de entes subnacionais.

O contexto do Novo PAC e o papel dos aportes em PPPs

O Novo PAC recoloca a infraestrutura no centro da agenda pública, com forte protagonismo de projetos subnacionais nas áreas de saneamento básico, mobilidade urbana, iluminação pública, resíduos sólidos e infraestrutura social. Nesse cenário, os aportes públicos em contratos de PPP desempenham papel estratégico ao reduzir o valor das contraprestações futuras, melhorar a alocação de riscos e ampliar a bancabilidade dos projetos.

A Portaria 103/2025 busca conferir previsibilidade jurídica e uniformidade procedimental a esse modelo de apoio federal, estabelecendo critérios objetivos para a elegibilidade dos projetos, a execução financeira dos aportes e os mecanismos de controle e prestação de contas.

Entre os principais aspectos da nova regulamentação, destacam-se:

(i) Qualificação prévia dos projetos: Apenas projetos qualificados no âmbito do PPI e formalmente enquadrados como ações do Novo PAC podem ser contemplados com aportes federais, reforçando o alinhamento entre planejamento estratégico federal e investimentos subnacionais.

(ii) Limitação do aporte federal. A participação financeira da União fica limitada a 80% do valor total dos investimentos, preservando a corresponsabilidade do ente subnacional e mitigando riscos fiscais e de dependência excessiva de recursos federais. Os recursos federais transferidos no âmbito da Portaria destinam-se exclusivamente ao custeio de investimentos e bens reversíveis (CAPEX), sendo vedada sua utilização para despesas correntes, inclusive aquelas relacionadas à operação e manutenção dos serviços (OPEX).

(iii) Formalização por Termo de Compromisso. As transferências passam a ser estruturadas por meio de Termo de Compromisso, afastando a lógica tradicional dos convênios e aproximando o modelo de uma governança contratual mais compatível com a complexidade dos contratos de PPP.

(iv) Conta vinculada (escrow account). A exigência de conta escrow para movimentação dos recursos representa avanço relevante em termos de segurança financeira, segregação patrimonial e mitigação de riscos de desvio de finalidade.

(v) Eventograma e verificação independente. Os desembolsos federais ficam condicionados ao cumprimento do eventograma físico-financeiro, com verificação técnica independente, reforçando a lógica de liberação de recursos vinculada à efetiva entrega dos investimentos.

(vi) Reforço da governança e do controle. A Portaria define de forma clara as competências do órgão repassador e do ente recebedor, estabelece regras rigorosas de prestação de contas e disciplina hipóteses de tomada de contas especial, em consonância com as diretrizes da Controladoria-Geral da União.

Limites e desafios de implementação

Apesar dos avanços normativos, a efetividade do modelo dependerá da coordenação institucional entre os diversos órgãos envolvidos, bem como da capacidade de execução dos entes subnacionais. Outro ponto sensível diz respeito à interação com os Tribunais de Contas, em especial o TCU, cuja atuação permanece regida por seus próprios normativos e entendimentos, exigindo atenção contínua à gestão de riscos e à harmonização prática dos controles.

A Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 103/2025 consolida normas para aportes federais em PPPs subnacionais, contribuindo para reduzir incertezas jurídicas historicamente associadas a esse tipo de apoio. Ao padronizar critérios de elegibilidade, execução e controle dos recursos da União, a norma amplia a atratividade e a previsibilidade dos projetos que venham a ser enquadrados no Novo PAC, com impactos positivos sobre sua bancabilidade.

Nesse contexto, a Portaria tende a estimular a estruturação e o desenvolvimento de PPPs por estados, Distrito Federal e municípios, ao criar um ambiente mais favorável à participação do setor privado e à mobilização de investimentos em infraestrutura. O desafio passa a ser menos normativo e mais operacional: transformar esse arcabouço em projetos bem estruturados, capazes de traduzir planejamento, governança e financiamento em entrega efetiva de serviços públicos à sociedade.

Originally published by JOTA.

Authors
Photo of Roberto Lambauer
Roberto Lambauer
