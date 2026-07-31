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31 July 2026

Publicidade de apostas de quota fixa ganha novas restrições; confira e-book

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Municipalities and states across Brazil are rapidly implementing new restrictions on fixed-odds betting advertising, creating a complex regulatory landscape with varying enforcement mechanisms and substantial penalties. This analysis examines the key municipal and state regulations currently in force, from Rio de Janeiro to Rio Grande do Sul, and explores how operators, agencies, and public entities can navigate this evolving compliance environment.
Brazil Media, Telecoms, IT, Entertainment
Lorena Serraglio and Leila Hadba
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A regulação da publicidade de apostas de quota fixa no Brasil avança em ritmo acelerado. Nesse contexto, municípios e estados brasileiros passaram a editar normas próprias para restringir a publicidade de plataformas de apostas (“bets”) em espaços públicos e na comunicação institucional do poder público. Esse movimento ganha força após a publicação, pelo Governo Federal, das Portarias SPA/MF nº 1.964 e Interministerial MF/SECOM/MJSP nº 73, ambas de 10 de julho de 2026.

A proposta regulatória já se traduz em decretos e leis municipais e estaduais com alcance e rigor variados, do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, com multas expressivas e regimes de fiscalização próprios. Diante desse cenário, compreender as novas normas e antecipar seus impactos tornou-se essencial para operadoras, agências, veículos, patrocinadores e entes públicos.

Nosso time de Mídia e Entretenimento preparou um e-book que mapeia os principais Decretos e Leis municipais e estaduais em vigor, incluindo:

  • o Decreto Municipal nº 58.274/2026, do Rio de Janeiro, o de maior abrangência entre as normas mapeadas
  • o Decreto nº 19.654/2026, de Belo Horizonte, e a Lei Ordinária nº 6.342/2026, de Teresina
  • a Lei Municipal nº 2.678/2026, de Rio Branco, com regras específicas de proteção ao público infantojuvenil
  • a Lei Estadual nº 16.508/2026, do Rio Grande do Sul, a norma de maior sofisticação técnica e abrangência territorial, hoje sob análise do STF
  • o Decreto nº 12.251/2026, de Cuiabá, e o panorama dos 32 projetos de lei em tramitação pelo país.

Clique aqui para entender as novas restrições à publicidade de bets e como se preparar para esse ambiente regulatório em constante mudança.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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