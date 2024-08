Open Finance: Banco Central Regulamenta O Pix Por Aproximação

O Banco Central publicou na última sexta-feira (2) as Resoluções BCB nºs 406 e 407, que detalham o funcionamento da jornada sem redirecionamento no contexto do Open Finance, as regras de participação e as responsabilidades das instituições envolvidas, bem como estabelecem novos requisitos de capital social e patrimônio líquido mínimos para as instituições que optarem por ofertar esse serviço.

Conforme anunciado no início de julho, trata-se de aperfeiçoamento que simplifica a jornada de iniciação de pagamentos com Pix, possibilitando a redução de etapas nos pagamentos online, além de viabilizar a oferta de Pix em carteiras digitais, as chamadas "wallets", inclusive para pagamentos por aproximação, utilizando a tecnologia near-field communication (NFC).

Utilizando padrões de segurança exigidos pelo Open Finance, a jornada sem redirecionamento permite uma experiência mais fluida para o consumidor que poderá, a partir de uma vinculação prévia da conta à carteira digital de sua preferência, realizar pagamentos sem ter de acessar o aplicativo da instituição em que possui conta.

A implementação da funcionalidade será obrigatória, a partir de novembro deste ano, para as instituições detentoras de conta que movimentaram 99% das transações de iniciação de pagamento e, a partir de janeiro de 2026, para as demais instituições detentoras de conta participantes obrigatórias no Pix. As instituições que optarem por ofertar essa jornada de iniciação deverão observar limites mínimos adicionais tanto para o capital social quanto para o patrimônio líquido.

O Banco Central publicará ato normativo específico para dispor sobre as condições e limites para a realização da etapa de testes em produção prevista para novembro deste ano, com lançamento amplo da funcionalidade em fevereiro de 2025. Quanto ao caso de uso relacionado ao Pix por aproximação, além da implementação da jornada sem redirecionamento, é necessário que as instituições que queiram ofertar o serviço implementem mecanismos de comunicação via NFC. Já existem protocolos de mercado abertos capazes de viabilizar essa comunicação, disponíveis para essa implementação.

Paralelamente, o Banco Central está trabalhando na evolução do regramento do Pix para padronizar no arranjo a implementação de tais protocolos. Uma vez regulamentado, as instituições que eventualmente já tiverem implementado o modelo deverão providenciar os ajustes aplicáveis.

