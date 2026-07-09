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9 July 2026

Novidades regulatórias: SISPA, veterinária e consultas ao MAPA

KL
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Brazil's agricultural sector faces significant regulatory changes as new mandatory systems for pesticide registration, criminalization of illegal veterinary practice, and streamlined technical consultation procedures reshape compliance requirements. These updates impact manufacturers, importers, veterinary professionals, and agricultural businesses operating under MAPA oversight.
Brazil Environment
Monique Guzzo
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Newsletter destaca a implementação obrigatória do SISPA para registro de agrotóxicos, a criminalização do exercício ilegal da medicina veterinária, novas regras para consultas técnicas ao MAPA, e mais

Todos os dias surgem novas normas, atualizações regulatórias, notícias e decisões judiciais e institucionais com impacto direto nos negócios. Para facilitar esse acompanhamento, reunimos neste boletim os temas que realmente importam para o setor agropecuário.

Nesta edição do Boletim de Atualizações Regulatórias em Agro, apresentamos, de forma clara, prática e objetiva, os principais movimentos regulatórios que afetam setores estratégicos como aditivos, controle fitossanitário, produtos vegetais, produtos veterinários e demais produtos sujeitos à regulação do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e respectivos conselhos profissionais. Confira:

Todos os dias surgem novas normas, atualizações regulatórias, notícias e decisões judiciais e institucionais com impacto direto nos negócios. Para facilitar esse acompanhamento, reunimos neste boletim os temas que realmente importam para o setor agropecuário.

Nesta edição do Boletim de Atualizações Regulatórias em Agro, apresentamos, de forma clara, prática e objetiva, os principais movimentos regulatórios que afetam setores estratégicos como aditivos, controle fitossanitário, produtos vegetais, produtos veterinários e demais produtos sujeitos à regulação do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e respectivos conselhos profissionais. Confira:

Todos os dias surgem novas normas, atualizações regulatórias, notícias e decisões judiciais e institucionais com impacto direto nos negócios. Para facilitar esse acompanhamento, reunimos neste boletim os temas que realmente importam para o setor agropecuário.

Nesta edição do Boletim de Atualizações Regulatórias em Agro, apresentamos, de forma clara, prática e objetiva, os principais movimentos regulatórios que afetam setores estratégicos como aditivos, controle fitossanitário, produtos vegetais, produtos veterinários e demais produtos sujeitos à regulação do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e respectivos conselhos profissionais. Confira:

Autoridade / Atualização Breve descritivo Quem pode ser impactado?
MAPA
>> Portaria SDA/MAPA nº 1.631/2026, publicada e vigente desde 27/05/2026.		 A Portaria estabelece as diretrizes para implementação do Sistema Unificado de Informação, Petição e Avaliação Eletrônica (SISPA), plataforma que centralizará os pedidos de registro e pós-registro de agrotóxicos. A norma torna obrigatória a migração dos processos já protocolados e determina que novos requerimentos sejam apresentados exclusivamente pelo sistema, conforme cronograma escalonado até junho de 2027. O descumprimento das regras de migração e atualização de informações poderá resultar no indeferimento de pleitos ou cancelamento de registros. Empresas registrantes de agrotóxicos, fabricantes de ingredientes e componentes, importadores e demais agentes da cadeia regulada de defensivos agrícolas.
MAPA
>> Portaria SDA/MAPA nº 1.634/2026, publicada em 29/05/2026 e contribuições até 15/07/2026.		 A Portaria prorroga por 45 dias o prazo da Consulta Pública que submete à discussão a minuta de regulamento técnico para registro de medicamentos genéricos e similares intercambiáveis de uso veterinário. A proposta estabelece critérios regulatórios para demonstração de equivalência e intercambialidade desses produtos, buscando aprimorar o marco regulatório aplicável ao setor. As contribuições poderão ser encaminhadas até 15/07/2026 por meio do sistema SISMAN. Empresas que desenvolvem, fabricam, importam ou comercializam medicamentos veterinários.
CFMV
>> Lei nº 15.425/2026, publicada e vigente desde 08/06/2026.		 A lei altera o art. 282 do Código Penal para tipificar como crime o exercício ilegal da medicina veterinária, inclusive quando praticado a título gratuito. A norma também prevê repercussões penais mais graves se a conduta resultar em lesão grave ou gravíssima, morte ou dano a animal, além de alcançar quem atuar durante suspensão ou após o cancelamento do registro profissional. Médicos-veterinários, clínicas e hospitais veterinários, estabelecimentos de atendimento animal e demais profissionais que atuem na assistência veterinária.
MAPA
>> Portaria MAPA nº 919, de 17/06/2026, publicada e vigente desde 19/06/2026.		 A Portaria MAPA nº 919/2026 regulamenta o fluxo de consultas técnicas ao MAPA, exigindo envio exclusivo via Peticionamento Eletrônico no SEI, com cadastro prévio obrigatório como usuário externo. Consultas por e-mail, telefone ou outros meios informais não serão analisadas. A norma define ainda as competências internas das unidades do MAPA e os prazos de resposta (até 30 dias, prorrogável uma vez). As respostas têm caráter orientativo e não substituem atos autorizativos formais. Agroindústria, Insumos Agrícolas, Saúde Animal e Medicina Veterinária

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Monique Guzzo
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