Novidades regulatórias: SISPA, veterinária e consultas ao MAPA

Newsletter destaca a implementação obrigatória do SISPA para registro de agrotóxicos, a criminalização do exercício ilegal da medicina veterinária, novas regras para consultas técnicas ao MAPA, e mais

Todos os dias surgem novas normas, atualizações regulatórias, notícias e decisões judiciais e institucionais com impacto direto nos negócios. Para facilitar esse acompanhamento, reunimos neste boletim os temas que realmente importam para o setor agropecuário.

Nesta edição do Boletim de Atualizações Regulatórias em Agro, apresentamos, de forma clara, prática e objetiva, os principais movimentos regulatórios que afetam setores estratégicos como aditivos, controle fitossanitário, produtos vegetais, produtos veterinários e demais produtos sujeitos à regulação do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e respectivos conselhos profissionais. Confira: