BNDES disponibiliza até R$ 5 bilhões para economia verde

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) divulgou nesta semana o Edital da Chamada Pública com orçamento de até R$ 5 bilhões, para a seleção de fundos de investimento para a economia verde com foco em mitigação climática, promovido pela BNDES Participações S.A. (BNDESPAR).

Este edital é considerado a maior chamada pública voltada a fundos da história do BNDES, com orçamento para a subscrição de cotas de fundos de equity e crédito. O objetivo é mobilizar investimentos direcionados a projetos de infraestrutura verde, eficiência energética, inovação em sustentabilidade, conservação florestal e recuperação ambiental.

Este direcionamento de investimentos sinaliza a crescente relevância da economia de baixo carbono e a preservação ambiental. Em um contexto que antecede a COP 30, a atenção a mecanismos de financiamento climático se intensifica, exigindo propostas com solidez e alinhamento aos objetivos de Transformação Ecológica e Soluções Baseadas na Natureza, modalidades que abrangem desde a descarbonização e transição energética até o reflorestamento e sistemas agroflorestais.

A perspectiva é que o aporte do BNDES consiga atrair cerca de R$ 13 bilhões de capital privado, atingindo a marca de R$ 18 bilhões em investimentos sustentáveis. Este investimento via fundos tem um papel fundamental no fortalecimento do mercado de capitais e de investimento climático, facilitando o acesso a recursos para empresas e incentivando melhorias em sua gestão.

Veja os principais pontos do edital

Modalidades

O edital detalha os critérios e as particularidades de duas modalidades: Transformação Ecológica (foco em descarbonização, transição energética e tecnologias ecológicas) e Soluções Baseadas na Natureza (foco em reflorestamento, restauração ecológica, sistemas agroflorestais e conservação de florestas). Especificamente, prevê: Critérios de Seleção e Taxonomia de Sustentabilidade do BNDES

As propostas serão avaliadas por critérios eliminatórios e classificatórios. Os critérios classificatórios possuem pesos específicos, incluindo:

(a) Equipe do Fundo e Avaliação do Gestor (25%)

(b) Tese de Investimento e Governança (25%)

(c) Enquadramento na Taxonomia de Sustentabilidade do BNDES (20%)

(d) Estrutura de Custos (20%)

(e) Política de Investimento e Captação de Recursos (10%).

Os fundos aprovados deverão destinar, no mínimo, 75% do capital investido para atividades previstas na Taxonomia de Sustentabilidade do BNDES, e alocar, no mínimo, 51% dos recursos em empresas que possuam negócios relacionados à lista de Economia Verde da referida Taxonomia.

Conformidade Regulatória e Legal

Há exigência de que os fundos sejam regulamentados pela CVM (Resolução nº 175/2022) e que os proponentes possuam autorização da CVM para administração de carteiras de valores mobiliários.

Prazos Importantes

Prazo para encaminhamento das propostas via Portal do Cliente do BNDES: até as 18h do dia 20/10/2025.

Resultado da seleção: 13/01/2026.



