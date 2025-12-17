ANEEL abre Tomada de Subsídios sobre experiências internacionais em valoração de custos e benefícios da Micro e Minigeração Distribuída (MMGD)

- with readers working within the Construction & Engineering industries
- within Wealth Management and Intellectual Property topic(s)
Em 04/12/2025, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) abriu a Tomada de Subsídios nº 23/2025 para colher contribuições sobre experiências internacionais de valoração de custos e benefícios da Micro e Minigeração Distribuída (MMGD), com foco na futura revisão da estrutura tarifária da referida modalidade de consumo de energia. O período de contribuição é de 04/12/2025 a 04/03/2026.
A TS tem como propósito a validação de experiências internacionais de interesse, estudadas pela GME Global1, e da alternativa de abordagem regulatória, com foco em avaliar o real valor de recursos energéticos distribuídos para o sistema, reduzir subsídios cruzados e incentivar a integração eficiente desses recursos.
Na sequência, está prevista a realização de Análise de Impacto Regulatório (AIR) sobre as alternativas de valoração dos diferentes itens listados nas diretrizes definidas pelo CNPE, a ser submetida a Consulta Pública e a finalização do projeto em 2027, com a aprovação de regulação com mais de 12 meses do início de sua utilização, prevista para 2029.
A Tomada de Subsídios 23/2025 inaugura o rito formal para: i) validar experiências internacionais relevantes; ii) discutir alternativas regulatórias de implementação; e iii) pavimentar a Análise de Impacto Regulatório (AIR).
Pontos de atenção para contribuições na TS 23/2025
A ANEEL estruturou perguntas-guia que abrangem: a) a adaptação das experiências internacionais ao contexto brasileiro; b) a eficiência da medição granular (tempo de uso, localização); c) mecanismos de transparência, reprodutibilidade e ciclos de revisão; d) incorporação de sinais temporais e locacionais; e) salvaguardas para o equilíbrio econômico-financeiro e para a alocação eficiente entre componentes tarifárias, evitando transferências indevidas e dupla contagem, entre outros aspectos.
Cronograma regulatório e rito procedimental
A Tomada de Subsídios ficará aberta por 90 dias, via formulário eletrônico. Após a sistematização das contribuições, a ANEEL realizará AIR abrangendo alternativas metodológicas e instrumentos de implementação, com Consulta Pública subsequente e conclusão do projeto regulatório em 2027, ou seja, com bastante antecedência em relação à entrada em vigor da nova regra tarifária, que ocorrerá em 2029.
Conclusão
Ao abrir a Tomada de Subsídios, a ANEEL reconhece a necessidade de consolidar metodologia nacional que: (i) quantifique com rigor benefícios sistêmicos e custos não recuperados; (ii) diferencie resultados por localização e período; e (iii) ofereça base técnica para eventuais ajustes tarifários ou mecanismos alternativos, preservando as regras de transição legais e a segurança jurídica dos investimentos já realizados.
Footnotes
1 Consultoria contratada no âmbito do programa Sistemas de Energia do Futuro, que faz parte da Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, implementado pela GIZ (Agência Alemã de Cooperação Internacional).
Visit us at mayerbrown.com
Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.
© Copyright 2025. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.
This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.