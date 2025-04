Brasília Em Pauta – Edição Nº 194

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Sessões de 07/04/2025 a 11/04/2025.

Administrativo

TC 019.755/2024-4 (TCU): relatório de auditoria das obras de dragagem do Porto de Belém/PA, realizadas para a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Anticorrupção e Compliance

TC 002.847/2024-8 (TCU): representação na qual se tratam possíveis irregularidades em contrato de comodato de terreno destinado a estacionamento rotativo de caminhões no porto de Santos/SP, em contrato de parceria público-privada para construção e operação da ligação rodoviária (túnel imerso) entre as margens do Porto Organizado de Santos e em contrato transitório para a exploração de área em Santos, na região do Saboó.

Bancário

Projeto de Lei n.º 2.966/2024 (Câmara dos Deputados): projeto de lei que busca alterar a Lei n.º 9.365/1996 para dispor sobre a sub-rogação automática de créditos e garantias em casos de falência, a liquidação extrajudicial ou a intervenção em instituição financeira agente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME) ou da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

Energia e Infraestrutura

TC 007.144/2016-4 (TCU): auditoria de conformidade nas obras de construção do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

auditoria de conformidade nas obras de construção do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco. TC 014.169/2012-6 (TCU): embargos de declaração em face de acórdão, por intermédio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada para apurar suposto prejuízo na contratação, em caráter emergencial, das obras de recuperação da pista de pouso principal do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo/SP.

embargos de declaração em face de acórdão, por intermédio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada para apurar suposto prejuízo na contratação, em caráter emergencial, das obras de recuperação da pista de pouso principal do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo/SP. Projeto de Lei n.º 5.066/2020 (Senado Federal): projeto de lei que busca modificar a Lei n.º 9.478/1997 e a Lei n.º 12.351/2010, para dispor sobre o estímulo à pesquisa e à adoção de novas tecnologias na exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.

Tributário e Financeiro

REsp 1.976.618 (STJ): recurso especial que visa discutir a possibilidade de se estender o creditamento de IPI, previsto no art. 11 da Lei n.º 9.779/1999, também para os produtos finais não tributados, imunes, previstos no art. 155, §3º, da Constituição.

recurso especial que visa discutir a possibilidade de se estender o creditamento de IPI, previsto no art. 11 da Lei n.º 9.779/1999, também para os produtos finais não tributados, imunes, previstos no art. 155, §3º, da Constituição. REsp 2.046.893 (STJ): recurso especial que visa discutir a possibilidade de exigência das contribuições ao PIS-Importação e COFINS-Importação nas operações de importação provenientes de países signatários do GATT, sobre mercadorias e bens destinados ao consumo interno ou à industrialização na Zona Franca de Manaus (ZFM).

recurso especial que visa discutir a possibilidade de exigência das contribuições ao PIS-Importação e COFINS-Importação nas operações de importação provenientes de países signatários do GATT, sobre mercadorias e bens destinados ao consumo interno ou à industrialização na Zona Franca de Manaus (ZFM). REsp 2.068.695 (STJ): recurso especial que visa definir se a pessoa física que exerce serviço notarial ou registral é contribuinte da contribuição social do salário-educação, prevista no § 5º do art. 212 da Constituição e instituída pelo art. 15 da Lei n.º 9.424/1996.

recurso especial que visa definir se a pessoa física que exerce serviço notarial ou registral é contribuinte da contribuição social do salário-educação, prevista no § 5º do art. 212 da Constituição e instituída pelo art. 15 da Lei n.º 9.424/1996. REsp 2.126.428 (STJ): recurso especial que visa definir (i) se é necessário (ou não) que o contribuinte esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei n.º 11.771/2008, para que possa usufruir dos benefícios previstos no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), instituído pela Lei n.º 14.148/2021; e (ii) se o contribuinte optante pelo Simples Nacional pode (ou não) beneficiar-se da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, prevista no PERSE, considerando a vedação legal inserta no art. 24, § 1º, da Lei Complementar n.º 123/2006.

recurso especial que visa definir (i) se é necessário (ou não) que o contribuinte esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei n.º 11.771/2008, para que possa usufruir dos benefícios previstos no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), instituído pela Lei n.º 14.148/2021; e (ii) se o contribuinte optante pelo Simples Nacional pode (ou não) beneficiar-se da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, prevista no PERSE, considerando a vedação legal inserta no art. 24, § 1º, da Lei Complementar n.º 123/2006. ADI 5465 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 1º a 4º da Lei n.º 14.946/2013, do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de qualquer empresa que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou em condições análogas.

