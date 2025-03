Brasília Em Pauta – Edição Nº 192

Mayer Brown is a distinctively global law firm, uniquely positioned to advise the world’s leading companies and financial institutions on their most complex deals and disputes. We have deep experience in high-stakes litigation and complex transactions across industry sectors, including our signature strength, the global financial services industry.

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 24/03/2025 a 28/03/2025.

Ambiental

ADI 7007 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2º, da Lei n.º 10.431/2006, com redação conferida pela Lei n.º 13.457/2015, ambas da Bahia, que dispõem sobre a diversidade e a Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade desse estado.

Administrativo

TC 024.589/2024-1 (TCU): processo administrativo que aborda a proposta de um normativo para aprimorar a forma de atuação do TCU em casos que envolvam operações de mercado de capitais.

Anticorrupção eCompliance

TC 008.629/2022-6 (TCU): processo administrativo instaurado em razão de superfaturamento apurado em contrato que teve por objeto a construção do lote 3 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), no trecho compreendido entre Jaraguá (GO) e o pátio de Santa Isabel (GO), constituído para analisar o eventual interesse do Tribunal de Contas da União em aderir ao acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal.

processo administrativo instaurado em razão de superfaturamento apurado em contrato que teve por objeto a construção do lote 3 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), no trecho compreendido entre Jaraguá (GO) e o pátio de Santa Isabel (GO), constituído para analisar o eventual interesse do Tribunal de Contas da União em aderir ao acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal. TC 005.598/2018-4 (TCU): embargos de declaração em face de acórdão, por intermédio do qual foi considerada procedente a representação sobre supostas irregularidades na execução de contrato celebrado para prestação de serviços na Refinaria Presidente Bernardes, na cidade de Cubatão/SP.

Energia e Infraestrutura

TC 000.651/2025-7 (TCU): fiscalização em que se acompanha o processo de desestatização, por meio de arrendamento portuário, do terminal denominado PAR25, localizado no Porto Organizado de Paranaguá/PR, destinado à movimentação e à armazenagem de graneis sólidos vegetais.

fiscalização em que se acompanha o processo de desestatização, por meio de arrendamento portuário, do terminal denominado PAR25, localizado no Porto Organizado de Paranaguá/PR, destinado à movimentação e à armazenagem de graneis sólidos vegetais. TC 021.960/2021-6 (TCU): auditoria com o objetivo de fiscalizar a obra de construção do Canal Adutor Vertente Litorânea, no Estado da Paraíba.

auditoria com o objetivo de fiscalizar a obra de construção do Canal Adutor Vertente Litorânea, no Estado da Paraíba. TC 029.512/2011-5 (TCU): auditoria de conformidade nas obras do terminal fluvial de Eirunepé/AM, em que há um monitoramento do cumprimento de determinação expedida por meio de acórdão proferido nos autos.

Seguros

TC 021.558/2022-1 (TCU): auditoria operacional com o objetivo de avaliar a atuação da Superintendência de Seguros Privados (Susep) na regulação e fiscalização do mercado de seguros privados.

Tributário e Financeiro

RE 1.326.559 (STF): recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade do § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do Código Tributário Nacional (CTN).

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2025. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.