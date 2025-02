Brasília Em Pauta – Edição Nº 187

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Sessões de 10/02/2025 a 14/02/2025.

Anticorrupção e Compliance

TC 005.598/2018-4 (TCU): representação a respeito de supostas irregularidades na execução de contrato celebrado para prestação de serviços na Refinaria Presidente Bernardes, na cidade de Cubatão/SP.

representação a respeito de supostas irregularidades na execução de contrato celebrado para prestação de serviços na Refinaria Presidente Bernardes, na cidade de Cubatão/SP. TC 002.328/2018-6 (TCU): pedido de reexame contra acórdão proferido no monitoramento do cumprimento de determinações e da implementação de recomendações expedidas em acórdão prolatado em auditoria operacional, realizada com o objetivo de fiscalizar aspectos relativos à participação societária da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec) na empresa Transnordestina Logística S.A. (TLSA).

Energia e Infraestrutura

TC 023.204/2015-0 (TCU): auditoria, no âmbito do Fiscobras 2016, que teve como objeto as obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ (NSS), na rodovia BR-040/MG/RJ, entre os municípios de Juiz de Fora/MG e Rio de Janeiro/RJ.

auditoria, no âmbito do Fiscobras 2016, que teve como objeto as obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ (NSS), na rodovia BR-040/MG/RJ, entre os municípios de Juiz de Fora/MG e Rio de Janeiro/RJ. ADI 3596 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.º 9.478/1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, e institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, além de outras providências.

Life Sciences

TC 008.944/2021-0 (TCU): representação acerca de possíveis irregularidades em contratações diretas para a aquisição de testes rápidos de IgG e IgM destinados à detecção do Coronavírus.

Trabalhista

ADO 85 (STF): ação direta de inconstitucionalidade por omissão proposta contra a alegada mora do Congresso Nacional em regulamentar a participação dos trabalhadores urbanos e rurais na gestão da empresa mencionada no art. 7º, XI, da Constituição Federal, que estabelece o direito à participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, à participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.

Tributário e Financeiro

ADI 7476 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face da expressão "localizados no Estado do Rio de Janeiro", contida no art. 22, parágrafo único, I, da Lei n.º 2.657/1996, que suspendeu a aplicação do regime de substituição tributária para determinadas mercadorias quando forem produzidas por estabelecimentos localizados no respectivo estado.

ação direta de inconstitucionalidade em face da expressão "localizados no Estado do Rio de Janeiro", contida no art. 22, parágrafo único, I, da Lei n.º 2.657/1996, que suspendeu a aplicação do regime de substituição tributária para determinadas mercadorias quando forem produzidas por estabelecimentos localizados no respectivo estado. ADI 5465 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei n.º 14.946/2013, do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de qualquer empresa que utilize, direta ou indiretamente, trabalho escravo ou em condições análogas a ele.

