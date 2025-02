Brasília Em Pauta – Edição Nº 186

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 03/02/2025 a 07/02/2025.

Administrativo

TC 039.106/2023-3 (TCU): solicitação de solução consensual referente a controvérsias enfrentadas em contrato de concessão de serviço público referente à exploração das Rodovias BR-116/324/BA e BA-526/52, concernente à terceira etapa do Programa Federal de Concessões Rodoviárias (Procrofe).

solicitação de solução consensual referente a controvérsias enfrentadas em contrato de concessão de serviço público referente à exploração das Rodovias BR-116/324/BA e BA-526/52, concernente à terceira etapa do Programa Federal de Concessões Rodoviárias (Procrofe). TC 015.281/2023-0 (TCU): embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi expedida determinação à embargante em processo de acompanhamento da nova política de preços de combustíveis da Petrobras.

embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi expedida determinação à embargante em processo de acompanhamento da nova política de preços de combustíveis da Petrobras. TC 013.470/2022-1 (TCU): fiscalização de acompanhamento do processo de desestatização, por meio de arrendamento portuário, dos terminais denominados PAR14 e PAR15, destinados à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, localizados no Porto Organizado de Paranaguá/PR.

fiscalização de acompanhamento do processo de desestatização, por meio de arrendamento portuário, dos terminais denominados PAR14 e PAR15, destinados à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, localizados no Porto Organizado de Paranaguá/PR. REsp 2.074.601 (STJ): recurso especial que visa definir a possibilidade ou não de aplicação da nova lei de improbidade administrativa (Lei n.º 14.230/2021) a processos em curso, iniciados na vigência da Lei n.º 8.429/1992, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive a previsão de se incluir nessa medida, o valor de eventual multa civil.

recurso especial que visa definir a possibilidade ou não de aplicação da nova lei de improbidade administrativa (Lei n.º 14.230/2021) a processos em curso, iniciados na vigência da Lei n.º 8.429/1992, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive a previsão de se incluir nessa medida, o valor de eventual multa civil. REsp 2.098.943 (STJ): recurso especial que visa definir se a oferta de seguro garantia tem o efeito de obstar o encaminhamento do título a protesto e a inscrição do débito tributário no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).



Anticorrupção e Compliance

TC 028.520/2024-6 (TCU): solicitação do Congresso Nacional, na qual são requeridas informações sobre a participação de empreiteiras denunciadas pela Operação Lava Jato em contratos licitatórios na Refinaria Abreu e Lima, além de esclarecimentos sobre os potenciais riscos de novos gastos acima do previsto em orçamento e as medidas de fiscalização adotadas para evitar irregularidades.

Energia e Infraestrutura

TC 007.335/2024-5 (TCU): agravo contra decisão proferida em representação sobre possíveis irregularidades em regime diferenciado de contratação, adotado para a contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, além da execução das obras e demais operações necessárias e suficientes para a construção da Ponte Internacional Rio Mamoré, ligando o Brasil (Guajará-Mirim) e a Bolívia (Guayaramerin), na BR425/RO.

agravo contra decisão proferida em representação sobre possíveis irregularidades em regime diferenciado de contratação, adotado para a contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, além da execução das obras e demais operações necessárias e suficientes para a construção da Ponte Internacional Rio Mamoré, ligando o Brasil (Guajará-Mirim) e a Bolívia (Guayaramerin), na BR425/RO. TC 019.599/2023-4 (TCU): auditoria, no âmbito do Fiscobras 2023, para analisar a conformidade em contrato de obras de implantação do Ramal do Apodi, integrante do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF, abrangendo os estados do Ceará e Rio Grande no Norte.

auditoria, no âmbito do Fiscobras 2023, para analisar a conformidade em contrato de obras de implantação do Ramal do Apodi, integrante do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF, abrangendo os estados do Ceará e Rio Grande no Norte. TC 017.380/2024-3 (TCU): acompanhamento do processo de desestatização do trecho de rodovias federais denominado Rota Agro (Lote Centro-Norte 2 - BR-060/364/GO/MT), pertencente à quinta etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais (Procrofe).

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2025. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.