Brasília em Pauta – Edição Nº 164

Sessões de 08.07.2024 a 12.07.2024.

Administrativo

TC 005.361/2023-0 (TCU): auditoria operacional realizada para analisar as fragilidades e oportunidades de melhoria do processo de distribuição de royalties associados à produção de petróleo e gás natural.

auditoria operacional realizada para analisar as fragilidades e oportunidades de melhoria do processo de distribuição de royalties associados à produção de petróleo e gás natural. TC 009.197/2022-2 (TCU): pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi expedida determinação dirigida à recorrente em auditoria operacional realizada com o objetivo de conhecer as iniciativas governamentais implementadas e em andamento para acompanhar e reduzir o número de obras públicas paralisadas.

pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi expedida determinação dirigida à recorrente em auditoria operacional realizada com o objetivo de conhecer as iniciativas governamentais implementadas e em andamento para acompanhar e reduzir o número de obras públicas paralisadas. TC 039.511/2020-0 (TCU): auditoria de conformidade para examinar os procedimentos atinentes à emissão do documento de autorização, em caráter excepcional, de extração de substâncias minerais, antes da outorga da concessão de lavra, denominado "guia de utilização".

auditoria de conformidade para examinar os procedimentos atinentes à emissão do documento de autorização, em caráter excepcional, de extração de substâncias minerais, antes da outorga da concessão de lavra, denominado "guia de utilização". TC 002.926/2024-5 (TCU): acompanhamento do processo de desestatização das Rotas Verde (BR 060/452/GO) e Agro Norte (BR 364/RO), trechos integrantes da 5ª etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais (Procrofe).

Anticorrupção e Compliance

TC 040.143/2018-0 (TCU): tomada de contas especial instaurada, em cumprimento a acórdão proferido em auditoria realizada para avaliar a regularidade das cláusulas de reajustes contratuais de obras de refinarias, em razão da verificação de possível superfaturamento por sobrepreço em contratos que tiveram por objeto a implantação das Unidades de Destilação Atmosférica (UDA) e a implantação das Unidades de Hidrotratamento de Diesel (UHDT), de Hidrotratamento de Nafta e de Geração de Hidrogênio (UGH), todas na Refinaria Abreu e Lima (Rnest).

tomada de contas especial instaurada, em cumprimento a acórdão proferido em auditoria realizada para avaliar a regularidade das cláusulas de reajustes contratuais de obras de refinarias, em razão da verificação de possível superfaturamento por sobrepreço em contratos que tiveram por objeto a implantação das Unidades de Destilação Atmosférica (UDA) e a implantação das Unidades de Hidrotratamento de Diesel (UHDT), de Hidrotratamento de Nafta e de Geração de Hidrogênio (UGH), todas na Refinaria Abreu e Lima (Rnest). TC 017.471/2016-8 (TCU): representação, apartada de auditoria de conformidade, realizada com o objetivo de analisar as operações de financiamentos concedidos para apoiar a exportação de serviços de engenharia relacionados a obras aeroportuárias a ente público estrangeiro, concedidas entre 2005 e 2014.

Energia e Infraestrutura

TC 038.502/2021-6 (TCU): tomada de contas especial, apartada de auditoria, realizada, no âmbito do Fiscobras 2016, nas obras da construção dos lotes 5S e 5SA da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul (FNS), instaurada para realização da apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relativo ao fornecimento de brita para lastro nos referidos lotes, em desconformidade com normas e com especificações técnicas pactuadas em contrato.

tomada de contas especial, apartada de auditoria, realizada, no âmbito do Fiscobras 2016, nas obras da construção dos lotes 5S e 5SA da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul (FNS), instaurada para realização da apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relativo ao fornecimento de brita para lastro nos referidos lotes, em desconformidade com normas e com especificações técnicas pactuadas em contrato. TC 031.368/2022-0 (TCU): monitoramento de acórdão proferido em representação acerca de supostas irregularidades ocorridas em procedimento competitivo simplificado para contratação de reserva de capacidade, que autorizou diversas empresas a implantarem e a explorarem usinas termoelétricas.

monitoramento de acórdão proferido em representação acerca de supostas irregularidades ocorridas em procedimento competitivo simplificado para contratação de reserva de capacidade, que autorizou diversas empresas a implantarem e a explorarem usinas termoelétricas. TC 039.606/2023-6 (TCU): auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2024, para avaliar edital de licitação eletrônica referente à contratação de empresa para elaboração do projeto básico e do projeto executivo, além da execução de RESA (Runway End Safety Area) / EMAS (Engineered Materials Arresting System), regularização da faixa preparada e obras complementares no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro/RJ.

auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2024, para avaliar edital de licitação eletrônica referente à contratação de empresa para elaboração do projeto básico e do projeto executivo, além da execução de RESA (Runway End Safety Area) / EMAS (Engineered Materials Arresting System), regularização da faixa preparada e obras complementares no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro/RJ. TC 014.614/2017-0 (TCU): pedido de reexame contra acórdão proferido em auditoria de conformidade, realizada em contratos e obras de implantação da Subestação Linhares (SE Linhares), bem como de ampliação da Subestação Mascarenhas (SE Mascarenhas), e implantação da Linha de Transmissão conectando essas subestações (LT Mascarenhas-Linhares).

Tributário e Financeiro

Projeto de Lei n.º 1.847/2024 (Senado Federal): projeto de lei que visa estabelecer um regime de transição para a contribuição substitutiva, prevista pelos arts. 7º e 8º da Lei n.º 12.546/2011, e para o adicional sobre a Cofins-Importação, previsto pelo § 21 do art. 8º da Lei n.º 10.865/2004.

