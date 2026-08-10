ARTICLE
10 August 2026

Lei da Igualdade Salarial exige relatório ao MTE até 31/8

KL
KLA Advogados

Contributor

KLA Advogados logo
Founded on May 13th, 2002, in São Paulo, KLA has in its DNA the commitment to go beyond the services provided by traditional law firms and build long-term partnerships with its clients. KLA values a collaborative and development-oriented culture, investing in its professionals at every stage of their careers. The firm maintains a horizontal and barrier-free structure, where partners, lawyers, and interns sit side by side, engaged in a constant exchange of knowledge.
Explore Firm Details
Companies with 100 or more employees in Brazil must submit supplementary information on compensation and salary criteria to the Ministry of Labor and Employment by August 31st, marking the sixth edition of reporting under the Equal Pay Law. Non-compliance may result in administrative fines of up to 3% of the employer's payroll, capped at 100 minimum wages.
Brazil Employment and HR
Bruna De Cesare and Carolina Laszlo
Bruna De Cesare’s articles from KLA Advogados are most popular:
  • with readers working within the Technology industries
KLA Advogados are most popular:
  • within Transport, Consumer Protection and Family and Matrimonial topic(s)

As empresas com 100 ou mais empregados devem encaminhar, até 31 de agosto, as informações complementares sobre remuneração e critérios salariais ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Portal Emprega Brasil. Esta é a 6ª edição do relatório instituído pela Lei da Igualdade Salarial (Lei nº 14.611/23).

A previsão é que os relatórios sejam disponibilizados pelo MTE a partir de 20 de setembro no Portal Emprega Brasil. Após a disponibilização, deverão ser divulgados pelas empresas em suas redes sociais, sites e/ou em local visível, de ampla divulgação e fácil acesso aos empregados e ao público em geral.

O não cumprimento da obrigação de divulgação do relatório poderá resultar na aplicação de multa administrativa correspondente a 3% da folha de salários do empregador, limitada a 100 salários-mínimos, sem prejuízo das sanções aplicáveis aos casos de discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Bruna De Cesare
Bruna De Cesare
Photo of Carolina Laszlo
Carolina Laszlo
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More