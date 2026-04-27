Nova Lei Amplia Dever Das Empresas Na Promoção Da Saúde Laboral

A nova lei brasileira altera a CLT para expandir as obrigações empresariais relacionadas à saúde ocupacional, exigindo que empregadores informem ativamente os trabalhadores sobre seu direito a ausências remuneradas para exames preventivos de câncer, incluindo especificamente testes de HPV. As empresas agora devem implementar ações afirmativas de conscientização e fornecer orientação sobre acesso a serviços de diagnóstico, marcando uma mud

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Lei nº 15.377/2026 altera a CLT para fortalecer a promoção da saúde no ambiente de trabalho e assegurar a divulgação do direito à ausência remunerada para exames preventivos

Foi sancionada a Lei nº 15.377, de 2 de abril de 2026, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para ampliar as obrigações das empresas em matéria de promoção da saúde no ambiente de trabalho.

A CLT já previa a possibilidade de ausência ao trabalho por até três dias, a cada 12 meses, para a realização de exames preventivos de câncer. Contudo, a Lei nº 15.377/2026, contudo, passa a exigir que o empregador informe expressamente seus empregados sobre esse direito e amplia sua abrangência ao incluir, de forma específica, os exames relacionados ao papilomavírus humano (HPV).

A nova legislação também acrescenta o artigo 169-A à CLT, prevendo que as empresas deverão disponibilizar aos empregados informações sobre campanhas oficiais de vacinação, sobre o papilomavírus humano (HPV) e sobre os cânceres de mama, de colo do útero e de próstata, em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde.

A norma vai além da simples divulgação de informações, ao exigir a adoção de ações afirmativas de conscientização e a orientação dos empregados quanto ao acesso aos serviços de diagnóstico, indicando uma atuação mais ativa das empresas na promoção da saúde e na prevenção de doenças no ambiente de trabalho.

A Lei nº 15.377/2026 entrou em vigor na data de sua publicação.

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