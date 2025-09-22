ARTICLE
22 September 2025

Relatório de igualdade salarial estará disponível a partir do dia 20

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
Empresas com mais de 100 empregados devem publicar até o dia 30 os relatórios de transparência salarial enviados ao MTE. O não cumprimento gera multa e pode exigir plano de ação contra desigualdades.
Brazil Employment and HR
Koury Lopes Advogados

Empresas com mais de 100 empregados devem publicar até o dia 30 os relatórios de transparência salarial enviados ao MTE. O não cumprimento gera multa e pode exigir plano de ação contra desigualdades.

A partir de sábado, 20 de setembro, será disponibilizado o relatório com dados de transparência salarial e critérios remuneratórios enviados pelas empresas ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no Portal Emprega Brasil.

As empresas com 100 ou mais empregados deverão acessar os relatórios e publicá-los em suas redes sociais, sites ou local visível, de ampla divulgação e fácil acesso aos seus empregados e ao público em geral até o dia 30 de setembro.

O não cumprimento da obrigação de divulgação do relatório poderá resultar na aplicação de multa administrativa correspondente a 3% da folha de salários do empregador, limitado a 100 salários-mínimos. Ainda, verificada eventual irregularidade quanto à igualdade salarial, as empresas serão notificadas a apresentar Plano de Ação para Mitigação da Desigualdade Salarial e de Critérios Remuneratórios entre Mulheres e Homens no prazo de 90 dias.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Koury Lopes Advogados
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More