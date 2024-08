ARTICLE Relatório de Transparência Salarial deve ser preenchido até 30 de agosto KL Koury Lopes Advogados More Contributor As empresas com 100 ou mais funcionários deverão preencher o Relatório de Transparência Salarial, até 30 de agosto, pelo Portal Emprega Brasil.

