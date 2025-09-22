ARTICLE
22 September 2025

Sucessão de sócios: você sabe qual será o futuro da sua sociedade?

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
Sociedades limitadas precisam de regras claras em contrato social, para o negócio ser continuado em caso...
Brazil Family and Matrimonial
Koury Lopes Advogados

Sociedades limitadas precisam de regras claras em contrato social, para o negócio ser continuado em caso de falecimento de sócios; confira as principais cláusulas sucessórias

Toda sociedade limitada precisa de regras claras em seu contrato social para lidar com situações de sucessão de sócios — que podem ocorrer não apenas em caso de falecimento, mas também em hipóteses como divórcio, dissolução de união estável ou transferência de quotas.

A sucessão societária é um dos momentos mais críticos na vida de uma sociedade limitada. Quando não há regras claras, situações inesperadas podem trazer sócios indesejados, disputas familiares e até perda de liquidez para a sociedade.

Dentre os principais pontos a observar, estão cláusulas que definem se a sociedade prosseguirá ou não com os sucessores, de quanto será o valor devido a eles e quais limites podem ser impostos à entrada de terceiros.

Cláusulas que merecem atenção imediata

  1. Cláusula de Continuidade da Sociedade
    • Define se a sociedade prosseguirá com os sucessores (herdeiros, ex-cônjuges, companheiros) ou apenas com os sócios remanescentes.
    • A falta de previsão abre espaço para ingresso de pessoas sem vínculo ou preparo adequado.
  2. Cláusula de Apuração de Haveres
    • Regula como será calculado e pago o valor devido ao sócio retirante ou aos sucessores.
    • Deve prever:
      • critério de avaliação (contábil, valor de mercado, laudo independente);
      • forma de pagamento (à vista, parcelado, com bens, prazos e condições);
      • garantias, para evitar litígios e preservar a liquidez da empresa.
  3. Cláusula de Alienação e Transferência de Quotas
    • Estabelece limites e condições para a entrada de terceiros estranhos à sociedade.

Por que revisar o contrato?

Grande parte dos contratos sociais ainda contém cláusulas genéricas ou defasadas, que não refletem a realidade patrimonial e familiar atual. Isso aumenta os riscos de conflitos, perda de valor e insegurança para os sócios e suas famílias.

Recomendação Revisar o contrato social é uma medida preventiva essencial. As cláusulas de continuidade, apuração de haveres e transferência de quotas precisam estar alinhadas ao planejamento patrimonial e sucessório, garantindo segurança jurídica, preservação de valor e tranquilidade para sócios e sucessores.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Koury Lopes Advogados
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More