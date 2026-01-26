ARTICLE
26 January 2026

ANPD inicia circuito deliberativo sobre adequação entre Brasil e União Europeia

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
ANPD abre debate técnico e jurídico sobre a decisão de adequação entre o Brasil e a União Europeia, etapa-chave para o reconhecimento...
Brazil Privacy
Ana Carolina Cesar,Juliana Almeida, and Rafaela Ribeiro
Ana Carolina Cesar’s articles from Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Privacy topic(s)
  • in South America
Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and Transport topic(s)

ANPD abre debate técnico e jurídico sobre a decisão de adequação entre o Brasil e a União Europeia, etapa-chave para o reconhecimento internacional do regime brasileiro de proteção de dados

A Decisão de adequação entre o Brasil e a União Europeia entrou em pauta no Circuito Deliberativo nº 1/2026 da ANPD, com início em 20 de janeiro de 2026 e previsão de encerramento em 23 de janeiro de 2026. Esse momento marca uma etapa importante do processo, na qual o tema é analisado de forma técnica e jurídica pelos membros do Conselho Diretor da Agência, permitindo o amadurecimento institucional da discussão sobre o nível de proteção de dados pessoais adotado pelo Brasil.

O assunto é relevante pelos impactos positivos que pode trazer. Caso o Brasil seja reconhecido pela União Europeia como um país com nível adequado de proteção de dados, a circulação internacional de dados tende a se tornar mais simples, com menos exigências regulatórias e maior segurança jurídica para empresas e organizações.

Além disso, esse reconhecimento reforça a confiança no modelo brasileiro de proteção de dados, estimula investimentos, favorece a inovação e aproxima o país das boas práticas internacionais em privacidade e proteção de dados pessoais.

O time de Tecnologia e Proteção de Dados do KLA Advogados acompanha de perto os desdobramentos relacionados à decisão de adequação entre o Brasil e a União Europeia.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Ana Carolina Cesar
Ana Carolina Cesar
Photo of Juliana Almeida
Juliana Almeida
Photo of Rafaela Ribeiro
Rafaela Ribeiro
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More