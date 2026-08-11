Brasília em Pauta - Edição Nº 248

- in South America
- in South America
- within Compliance topic(s)
PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL
Prezados e prezadas,
O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.
Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.
Boa leitura!
Atenciosamente,
Equipe de Contencioso, Brasília
Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:
Sessões de 10/08/2026 a 14/08/2026.
Agronegócio
- PL 699/2023 (Senado Federal): projeto de lei que institui o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes (Profert); cria o Fundo de Estímulo à Produção Nacional de Fertilizantes (FPNF); estabelece crédito fiscal para a produção de fertilizantes; e dá outras providências.
Ambiental
- ADI 7.611 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.º 18.436/2023, do Estado do Ceará, que alterou a Lei n.º 14.882/2011, a qual dispõe sobre procedimentos ambientais simplificados para implantação e operação de empreendimentos e/ou atividades de porte micro com potencial poluidor degradador baixo.
- ADI 7.919 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.º 15.190/2025 (Lei Geral do Licenciamento Ambiental) e da Lei n.º 15.300/2025 (que dispõe sobre o licenciamento ambiental especial).
- ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583 e ADI 7.586 (STF): embargos de declaração opostos em ações de controle concentrado de constitucionalidade que discutem a conformidade com a Constituição Federal da Lei n.º 14.701/2023, a qual versa sobre o reconhecimento, a demarcação, o uso e a gestão de terras indígenas.
Civil
- RE 1.141.156 (STF): recurso extraordinário que visa definir se a correção monetária dos depósitos judiciais deve, ou não, incluir os expurgos inflacionários.
Seguros
- ADI 7.579 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 13 da Lei n.º 11.442/2007, na redação conferida pela Lei n. 14.599/2023, que resulta da conversão da Medida Provisória n.º 1.153/2022, que altera o regime de contratação dos seguros no transporte de cargas.
Tributário e Financeiro
- ADI 7.775 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 1° a 5° da Lei n.º 5.837/2024 do Estado de Rondônia, que "estabelece critérios para a concessão de incentivos fiscais e concessão de terrenos públicos para empresas do setor agroindustrial, com o objetivo de promover a livre iniciativa, o desenvolvimento dos municípios e a redução das desigualdades sociais e regionais, e dá outras providências".
- ADI 4.376 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face dos 2º ao 6º, bem como demais artigos que a esses se relacionem por arrastamento, da Lei n.º 13.296/2008, a qual estabelece tratamento tributário sobre o IPVA.
- ADI 7.370 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face dos os arts. 5º e 9º da Lei 9.964/2000, que dispõem, respectivamente, sobre as hipóteses de exclusão do Programa de Recuperação Fiscal – Refis I e sobre o poder regulamentar do Poder Executivo para a execução do benefício.
- ADI 7.905 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo 37, inciso II, da Lei n.º 14.973/2024, e, por arrastamento, contra o artigo 8º, inciso II, da Portaria MF n.º 1.430/2025, que alteraram o índice de correção aplicável aos valores depositados administrativa e judicialmente pelos contribuintes, substituindo a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
- ADI 7.945 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Estadual n.º 7.000/2001, do Estado do Espírito Santo, e do Regulamento do ICMS/ES (RICMS/ES), aprovado pelo Decreto Estadual n.º 1.090-R/2002, que institui benefícios fiscais de ICMS condicionados à origem local dos produtos ou à localização, no território estadual, do estabelecimento produtor ou comercializador.
- PL 124/2022 (Senado Federal): projeto de lei que altera o Código Tributário Nacional para estabelecer normas gerais sobre solução de controvérsias, consensualidade e processo administrativo em matéria tributária e aduaneira; e altera a Lei n.º 9.430/1996.
Visit us at mayerbrown.com
Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.
© Copyright 2026. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.
This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.[View Source]