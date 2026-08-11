Brasília em Pauta - Edição Nº 248

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 10/08/2026 a 14/08/2026.

Agronegócio

PL 699/2023 (Senado Federal): projeto de lei que institui o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes (Profert); cria o Fundo de Estímulo à Produção Nacional de Fertilizantes (FPNF); estabelece crédito fiscal para a produção de fertilizantes; e dá outras providências.

Ambiental

ADI 7.611 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.º 18.436/2023, do Estado do Ceará, que alterou a Lei n.º 14.882/2011, a qual dispõe sobre procedimentos ambientais simplificados para implantação e operação de empreendimentos e/ou atividades de porte micro com potencial poluidor degradador baixo.

ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.º 18.436/2023, do Estado do Ceará, que alterou a Lei n.º 14.882/2011, a qual dispõe sobre procedimentos ambientais simplificados para implantação e operação de empreendimentos e/ou atividades de porte micro com potencial poluidor degradador baixo. ADI 7.919 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.º 15.190/2025 (Lei Geral do Licenciamento Ambiental) e da Lei n.º 15.300/2025 (que dispõe sobre o licenciamento ambiental especial).

ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.º 15.190/2025 (Lei Geral do Licenciamento Ambiental) e da Lei n.º 15.300/2025 (que dispõe sobre o licenciamento ambiental especial). ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583 e ADI 7.586 (STF): embargos de declaração opostos em ações de controle concentrado de constitucionalidade que discutem a conformidade com a Constituição Federal da Lei n.º 14.701/2023, a qual versa sobre o reconhecimento, a demarcação, o uso e a gestão de terras indígenas.

Civil

RE 1.141.156 (STF): recurso extraordinário que visa definir se a correção monetária dos depósitos judiciais deve, ou não, incluir os expurgos inflacionários.

Seguros

ADI 7.579 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 13 da Lei n.º 11.442/2007, na redação conferida pela Lei n. 14.599/2023, que resulta da conversão da Medida Provisória n.º 1.153/2022, que altera o regime de contratação dos seguros no transporte de cargas.

Tributário e Financeiro