Brasília Em Pauta - Edição Nº 256

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 05/10/2026 a 09/10/2026.

Administrativo

TC 000.027/2025-1 (TCU): monitoramento de determinações e recomendações feitas no âmbito de representação e de auditoria operacional que trataram de questões relativas à judicialização da saúde.

Bancário

TC 014.157/2026-8 (TCU): solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações e esclarecimentos técnicos e jurídicos acerca da anunciada iniciativa do Governo Federal de emitir, pela primeira vez, títulos soberanos brasileiros no mercado financeiro da República Popular da China.

Energia e Infraestrutura

TC 005.148/2026-0 (TCU): representação acerca de possíveis irregularidades em concorrência para construção de nova ponte na BR-153, na divisa entre Goiás e Minas Gerais.

representação acerca de possíveis irregularidades em concorrência para construção de nova ponte na BR-153, na divisa entre Goiás e Minas Gerais. TC 011.863/2026-9 (TCU): auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2026, na execução do remanescente das obras de adequação de capacidade e segurança da rodovia BR-230/PB, do km 2,00 ao km 13,38.

auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2026, na execução do remanescente das obras de adequação de capacidade e segurança da rodovia BR-230/PB, do km 2,00 ao km 13,38. TC 003.335/2017-8 (TCU): tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento identificado nos aditivos contratuais das obras de adequação e duplicação da rodovia BR-392/RS, no segmento do km 35,8 ao km 60,6.

tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento identificado nos aditivos contratuais das obras de adequação e duplicação da rodovia BR-392/RS, no segmento do km 35,8 ao km 60,6. TC 008.178/2023-2 (TCU): acompanhamento destinado a verificar a implementação de plano de ação determinado pelo TCU para regulamentar a aplicação da interpretação contábil ICPC 01 (R1) às concessões portuárias e suprir lacunas regulatórias identificadas no contrato de concessão dos portos de Vitória e Barra do Riacho, no contexto da desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo.

Propriedade Intelectual

REsp 2.226.097 (STJ): recurso especial que visa discutir (i) se é lícita a disponibilização ou comercialização a terceiros de dados pessoais não sensíveis, por gestor de banco de dados de entidades de proteção ao crédito, sem prévia comunicação ou consentimento do cadastrado; e (ii) se há configuração de dano moral in re ipsa na hipótese de ilicitude da conduta.

Seguros

REsp 1.799.288 (STJ): recurso especial que discute a fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação.

recurso especial que discute a fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação. REsp 1.887.666 (STJ): recurso especial que discute a legalidade de cláusula contratual que estabeleça reajuste do prêmio de seguro de vida em grupo de acordo com a faixa etária.

Trabalhista

PEC 221/2019 (Senado Federal): proposta de Emenda à Constituição para reduzir a duração máxima semanal do trabalho e prever 2 (dois) dias de repouso semanal remunerado, sem qualquer redução salarial.

Tributário e Financeiro

RE 835.818 (STF): recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de excluir da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS os valores referentes a créditos presumidos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal.

recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de excluir da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS os valores referentes a créditos presumidos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal. TC 020.062/2026-5 (TCU): processo administrativo acerca de proposta de metodologia de cálculo do valor de referência a ser utilizado na compensação, no exercício de 2027, de eventual redução dos valores entregues nos termos do art. 159, incisos I e II, da Constituição Federal, em decorrência da substituição da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) pela arrecadação do Imposto Seletivo (IS).

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2026. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.