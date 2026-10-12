Brasília Em Pauta - Edição Nº 255

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 28/09/2026 a 02/10/2026.

Administrativo

TC 022.517/2022-7 (TCU): representação sobre irregularidades identificadas relacionadas à não realização de procedimentos licitatórios pela Petrobras nas contratações de bens e serviços quando atua como operadora de consórcios.

representação sobre irregularidades identificadas relacionadas à não realização de procedimentos licitatórios pela Petrobras nas contratações de bens e serviços quando atua como operadora de consórcios. TC 005.879/2026-4 (TCU): processo administrativo instaurado para analisar os impactos advindos dos prazos previstos na Portaria-CGU 1531/2021, que poderiam entrar em conflito com aqueles da legislação do TCU, implicando risco de prescrição dos processos de tomada de constas especial.

Ambiental

ADI 7.455 (STF): ação direta de inconstitucionalidade proposta em face dos arts. 2º, X, 16 e 18, da Lei n.º 18.301/2022 do Estado do Ceará, que institui a Política Agrícola Estadual de Florestas Plantadas, criando a “reserva legal extrapropriedade” e flexibilizando o licenciamento ambiental para atividades de silvicultura.

Energia e Infraestrutura

TC 008.440/2025-5 (TCU): auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2025, para fiscalizar as obras de adequação do trecho rodoviário na BR-230/PB entre o km 152,3 e o km 183,9.

auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2025, para fiscalizar as obras de adequação do trecho rodoviário na BR-230/PB entre o km 152,3 e o km 183,9. TC 004.551/2022-2 (TCU): tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em serviços de revitalização nas rodovias BR-259/MG e BR-474/MG.

tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em serviços de revitalização nas rodovias BR-259/MG e BR-474/MG. TC 017.916/2025-9 (TCU): denúncia a respeito de suposta omissão no dever de fiscalizar a execução de contrato de concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica.

denúncia a respeito de suposta omissão no dever de fiscalizar a execução de contrato de concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica. TC 032.830/2016-5 (TCU): representação acerca de indícios de irregularidades relacionadas à inclusão de novas obras e serviços no contrato de concessão da BR-163/MT, conhecida como Nova Rota do Oeste.

representação acerca de indícios de irregularidades relacionadas à inclusão de novas obras e serviços no contrato de concessão da BR-163/MT, conhecida como Nova Rota do Oeste. TC 019.064/2022-5 (TCU): acompanhamento dos atos relacionados a termo de ajustamento de conduta celebrado com vistas a sanear as inexecuções contratuais e a viabilizar a continuidade da concessão da rodovia federal BR-163/MT, conhecida como Nova Rota do Oeste.

Seguros

RE 630.852 (STF): recurso extraordinário em que se discute a aplicabilidade, ou não, da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) a contratos de plano de saúde firmados antes de sua vigência, relativamente à cláusula que autoriza a majoração do valor da mensalidade em função da idade do beneficiário contratante.

Tributário e Financeiro

ADI 5.161 (STF): ação direta de inconstitucionalidade sobre a proibição de distribuição de lucros, dividendos e bonificações por empresas que possuem débitos com a União ou o INSS.

ação direta de inconstitucionalidade sobre a proibição de distribuição de lucros, dividendos e bonificações por empresas que possuem débitos com a União ou o INSS. RE 835.818 (STF): recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de excluir da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS os valores referentes a créditos presumidos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal.

recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de excluir da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS os valores referentes a créditos presumidos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal. TC 020.062/2026-5 (TCU): processo administrativo acerca de proposta de metodologia de cálculo do valor de referência a ser utilizado na compensação, no exercício de 2027, de eventual redução dos valores entregues nos termos do art. 159, incisos I e II, da Constituição Federal, em decorrência da substituição da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) pela arrecadação do Imposto Seletivo (IS).

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2026. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.