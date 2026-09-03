Brasília em Pauta - Edição Nº 251

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 31/08/2026 a 04/09/2026.

Agronegócio

PL 3.904/2023 (Câmara dos Deputados): projeto de lei que institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica.

Bancário

REsp 1.941.347 (STJ): recurso especial que visa discutir se o art. 39, inciso IX, do CDC é aplicável à resilição unilateral de contrato de conta corrente bancária por iniciativa da instituição financeira.

Civil

REsp 1.894.973 (STJ): recurso especial que visa discutir o alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta salários mínimos.

Energia e Infraestrutura

TC 008.723/2023-0 (TCU): representação acerca da utilização de contas vinculadas e mecanismos de investimento cruzado em projetos de desestatização e concessões de infraestrutura rodoviária e ferroviária.

representação acerca da utilização de contas vinculadas e mecanismos de investimento cruzado em projetos de desestatização e concessões de infraestrutura rodoviária e ferroviária. TC 011.709/2026-0 (TCU): representação a respeito de possíveis irregularidades em concorrência para a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia das obras de duplicação da BR-262/MG, entre João Monlevade e a divisa ES/MG.

representação a respeito de possíveis irregularidades em concorrência para a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia das obras de duplicação da BR-262/MG, entre João Monlevade e a divisa ES/MG. TC 025.613/2024-3 (TCU): acompanhamento do processo de desestatização, por meio de arrendamento portuário, da área MUC04 no Porto de Fortaleza/CE.

acompanhamento do processo de desestatização, por meio de arrendamento portuário, da área MUC04 no Porto de Fortaleza/CE. PL 2.780/2024 (Senado Federal): projeto de lei que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE) e o Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (CIMCE), vinculado à Presidência da República.

Seguros

ADPF 1258 (STF): arguição de descumprimento de preceito fundamental em face da Lei n.º 14.796/2025, do Município de São José do Rio Preto/SP, que obsta as seguradoras de adquirirem diretamente peças de reposição para serviços de funilaria e pintura.

Telecomunicações

TC 022.752/2025-0 (TCU): auditoria sobre o Custo Brasil no setor de Telecomunicações.

Tributário e Financeiro