Brasília Em Pauta - Edição Nº 247

Article Insights

Luís Inácio Lucena Adams’s articles from Mayer Brown are most popular: within Litigation and Mediation & Arbitration topic(s)

in South America

in South America Mayer Brown are most popular: within Compliance topic(s)

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 03/08/2026 a 07/08/2026.

Ambiental

ADI 7.938 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face de diversas normas do Estado do Pará, que qualificam a telefonia celular como atividade potencialmente poluidora, impondo-lhe licenciamento ambiental e cobrança de taxas administrativas para a instalação, ampliação e operação de Estações Rádio Base e demais infraestruturas necessárias à prestação dos serviços de telecomunicações.

Civil

RE 1.141.156 (STF): recurso extraordinário que visa definir se a correção monetária dos depósitos judiciais deve, ou não, incluir os expurgos inflacionários.

recurso extraordinário que visa definir se a correção monetária dos depósitos judiciais deve, ou não, incluir os expurgos inflacionários. ADI 5.613 (STF): ação direta de inconstitucionalidade que visa discutir se é possível atribuir interpretação conforme à Constituição à expressão “empresas jornalísticas” constante da Lei n.º 10.610/2002, que versa sobre participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão, para incluir no seu âmbito os portais e sites de notícias na internet.

Energia e Infraestrutura

TC 024.321/2025-7 (TCU): agravo em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em licitação eletrônica para realização da obra de aprofundamento do canal do Porto Organizado de Santos, incluindo as etapas de licenciamento ambiental, elaboração de projetos e execução de dragagem.

agravo em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em licitação eletrônica para realização da obra de aprofundamento do canal do Porto Organizado de Santos, incluindo as etapas de licenciamento ambiental, elaboração de projetos e execução de dragagem. TC 014.965/2026-7 (TCU): representação acerca de possíveis irregularidades em concorrência eletrônica para contratação integrada da elaboração dos projetos e execução de obras na BR-101/SE, Lote 5.2.

representação acerca de possíveis irregularidades em concorrência eletrônica para contratação integrada da elaboração dos projetos e execução de obras na BR-101/SE, Lote 5.2. TC 015.941/2025-6 (TCU): monitoramento, especificamente na concessão da Malha Oeste, do cumprimento das determinações feitas a partir de acompanhamento das ações governamentais relacionadas a contratos de concessões ferroviárias com prazo de vigência próximo do fim.

monitoramento, especificamente na concessão da Malha Oeste, do cumprimento das determinações feitas a partir de acompanhamento das ações governamentais relacionadas a contratos de concessões ferroviárias com prazo de vigência próximo do fim. TC 039.680/2019-3 (TCU): tomada de contas especial instaurada em razão de constatação de sobrepreço e de inclusão inadequada de serviço em contrato para execução das obras de infraestrutura, superestrutura ferroviária e obras de arte especiais do Lote 3S da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS).

tomada de contas especial instaurada em razão de constatação de sobrepreço e de inclusão inadequada de serviço em contrato para execução das obras de infraestrutura, superestrutura ferroviária e obras de arte especiais do Lote 3S da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS). REsp 2.005.469 (STJ): recurso especial que visa discutir a (i) possibilidade de redirecionamento da execução a pessoa jurídica de direito público, em razão da insolvência de concessionária de serviço público, ainda que aquela não tenha participado da fase de conhecimento e não conste do título executivo judicial; e (ii) o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para fins de redirecionamento da execução contra o ente público.

Tributário e Financeiro

ADI 7.779 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 149, inciso II, alíneas "b" e "c", § 1º, bem como do art. 150, inciso IV, § 1º, ambos da Lei Complementar n.º 214/2025, que disciplinam, em suma, a alíquota do IBS e da CBS, e tratam dos critérios e requisitos para a venda de automóveis a pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou mental, ou a pessoas com transtorno do espectro autista.

ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 149, inciso II, alíneas "b" e "c", § 1º, bem como do art. 150, inciso IV, § 1º, ambos da Lei Complementar n.º 214/2025, que disciplinam, em suma, a alíquota do IBS e da CBS, e tratam dos critérios e requisitos para a venda de automóveis a pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou mental, ou a pessoas com transtorno do espectro autista. ADI 5.161 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 17 da Lei n.º 11.051/2004 e, por arrastamento, do art. 32 da Lei n.º 4.357/1964 e do art. 52 da Lei n.º 8.212/1991, com a redação conferida pela Lei n.º 11.941/2009, sob alegação de penalização ao contribuinte pela vedação de distribuição de lucros e bonificações enquanto em débito com a União Federal.

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2026. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.