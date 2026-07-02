Brasília em Pauta - Edição Nº 246

Este boletim semanal da equipe de contencioso do escritório Mayer Brown em Brasília destaca os próximos trâmites judiciais e legislativos nas mais altas cortes e nos órgãos legislativos federais do Brasil.

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PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 29/06/2026 a 03/07/2026.

Administrativo

TC 010.898/2025-5 (TCU): consulta acerca da interpretação de dispositivos da Lei n.º 13.303/2016 (Lei das Estatais).

consulta acerca da interpretação de dispositivos da Lei n.º 13.303/2016 (Lei das Estatais). TC 026.259/2024-9 (TCU): consulta sobre o impacto da superveniência da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n.º 14.133/2021) em determinações contidas em acórdão proferido em 2020, em processo no qual se tratou de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar os contratos de supervisão e de gerenciamento de obras de construção rodoviária.

Anticorrupção e Compliance

TC 015.853/2018-7 (TCU): pedido de reexame em representação acerca de possíveis irregularidades na concessão de benefícios de equalização de taxas de juros no âmbito do Proex Equalização, para operações de financiamento à exportação de obras e serviços de engenharia.

pedido de reexame em representação acerca de possíveis irregularidades na concessão de benefícios de equalização de taxas de juros no âmbito do Proex Equalização, para operações de financiamento à exportação de obras e serviços de engenharia. TC 021.999/2024-4 (TCU): tomada de contas especial instaurada em razão de indício de percepção indevida de receitas decorrentes de medições vinculadas aos anexos contratuais denominados "Procedimento para avaliação e pagamento por ocorrência de chuvas, descargas atmosféricas e suas consequências", em contrato para execução dos serviços de montagem das Caldeiras GV-50001 A/B da Casa de Força (U-50) na a Refinaria Abreu e Lima - RNEST.

Energia e Infraestrutura

TC 001.064/2026-6 (TCU): denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico com objeto referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução do Plano Anual de Dragagem de Manutenção Aquaviária (PADMA) na hidrovia do rio Tapajós (HN-106), compreendendo o trecho situado entre a cidade de Santarém/PA e Itaituba/PA.

denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico com objeto referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução do Plano Anual de Dragagem de Manutenção Aquaviária (PADMA) na hidrovia do rio Tapajós (HN-106), compreendendo o trecho situado entre a cidade de Santarém/PA e Itaituba/PA. TC 008.307/2017-2 (TCU): recurso de reconsideração em tomada de contas especial instaurada em razão de sobrepreço e superfaturamento identificados em contratos de obras de implantação e pavimentação de trecho rodoviário da BR 448/RS.

recurso de reconsideração em tomada de contas especial instaurada em razão de sobrepreço e superfaturamento identificados em contratos de obras de implantação e pavimentação de trecho rodoviário da BR 448/RS. TC 013.808/2015-0 (TCU): tomada de contas especial instaurada com a finalidade de quantificar o débito e apurar as responsabilidades decorrentes de irregularidades identificadas em contrato celebrado para execução das obras remanescentes do Lote 9 da Ferrovia Norte-Sul, no Estado do Tocantins.

Tributário e Financeiro

ARE 1.593.784 (STF): agravo em recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 156, § 1º, da Constituição Federal, se é possível a fixação de alíquotas de IPTU em razão da área do imóvel, por lei municipal posterior à EC n.º 29/2000.

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