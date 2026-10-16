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16 October 2026

Livro sobre preços de transferência conta com artigo do KLA

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A advogada Isadora Becker do KLA assina capítulo em livro da ABDF sobre preços de transferência, abordando a aplicação do método PIC em operações com ativos intangíveis como royalties. O texto apresenta critérios de comparabilidade baseados nas diretrizes da OCDE para sustentar a aplicação do método perante autoridades fiscais brasileiras.
Brazil Tax
Isadora Becker and Beatriz Ayabe

A advogada Isadora Becker assina capítulo com André Gomes de Oliveira, da ABDF, sobre o método PIC aplicado a intangíveis

A Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF) lançou nesta terça-feira, 29 de setembro, o livro “Preços de Transferência no Brasil: Rumo à Convergência com o Padrão OCDE – vol. 2”. A obra coletiva reúne 23 artigos de professores e especialistas na área e traz reflexões sobre os primeiros anos de vigência das novas regras de preços de transferência no país.

Isadora Becker, advogada de Direito Tributário do KLA, assina o capítulo “Some Considerations Related to the Determination of the Arm’s Length Principle and the Application of the PIC Method in Brazil” em conjunto com André Gomes de Oliveira, diretor e secretário geral da ABDF.

O texto aborda a aplicação do método PIC (Preço Independente Comparável) em operações com ativos intangíveis, como royalties. O método compara os preços praticados entre partes relacionadas com os valores observados em transações semelhantes entre partes independentes. Como a nova legislação ainda não está totalmente regulamentada, os autores recorrem à ótica da OCDE para apresentar critérios de comparabilidade e evidências que sustentam a aplicação do método perante as autoridades fiscais brasileiras.

O livro já está à venda. Clique aqui para conferir.

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