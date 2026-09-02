ARTICLE
2 September 2026

O nó do contencioso judicial da reforma tributária

KL
KLA Advogados

Contributor

KLA Advogados logo
Founded on May 13th, 2002, in São Paulo, KLA has in its DNA the commitment to go beyond the services provided by traditional law firms and build long-term partnerships with its clients. KLA values a collaborative and development-oriented culture, investing in its professionals at every stage of their careers. The firm maintains a horizontal and barrier-free structure, where partners, lawyers, and interns sit side by side, engaged in a constant exchange of knowledge.
Explore Firm Details
A reforma tributária brasileira criou o IBS e a CBS para simplificar o sistema, mas a divisão de competência jurisdicional entre Justiça Federal e Estadual já gera riscos de decisões contraditórias sobre teses idênticas. O advogado Ariel Cunha analisa como essa fragmentação do contencioso pode aumentar a complexidade do sistema antes mesmo de sua implementação completa.
Brazil Tax
Ariel Cunha
KLA Advogados are most popular:
  • within Consumer Protection, Transport, Media, Telecoms, IT and Entertainment topic(s)

A EC 132/23 redesenhou a tributação sobre o consumo no Brasil, substituindo quatro tributos pelo IVA dual - IBS e CBS - com o objetivo declarado de reduzir a complexidade normativa, a multiplicidade de litígios e a insegurança jurídica do modelo anterior. Porém, o paradoxo que começa a se revelar é que, antes mesmo de o novo sistema entrar em pleno vigor, em 2027, o desenho do contencioso judicial dos novos tributos já dá sinais de que pode acabar estimulando a complexidade que a reforma se propôs a eliminar.

O problema não é abstrato. Um recente mandado de segurança impetrado pelo CECIEx - Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras perante a Justiça do Distrito Federal, para questionar exigências da LC 214/25 relativas à imunidade do IBS em exportações indiretas, obteve decisão favorável. No entanto, a mesma tese, dirigida à CBS perante a Justiça Federal, teve resultado oposto.

Dois processos, dois tribunais, dois tributos "iguais", uma mesma questão constitucional - e respostas contraditórias. Não é um caso isolado, mas sim um retrato do que pode se tornar sistêmico.

A raiz do problema está na ausência de definição específica sobre a competência jurisdicional para os novos tributos, de modo a contemplar o mesmo propósito de simplificação declarado pela reforma. Sob o arranjo atual, o IBS, de competência de Estados e municípios, tramita na Justiça Estadual; e a CBS, de competência da União, na Justiça Federal.

Essa divisão pode parecer coerente com a repartição de competências, mas ignora que IBS e CBS compartilham base de cálculo, fato gerador e legislação geral comum, sendo estruturalmente inseparáveis. A LC 214/25, atenta à EC 132/23, estabeleceu regras comuns a ambos os tributos precisamente para garantir aplicação uniforme do novo modelo. Contudo, a fragmentação do contencioso judicial fomenta o risco de decisões conflitantes que a reforma buscava extinguir.

A essa dificuldade soma-se outra. Tanto o IBS quanto a CBS adotam o princípio do destino, pedra angular do novo sistema, pelo qual o tributo é devido ao ente federado onde ocorre o consumo. Para uma empresa com atuação nacional, isso significa que a exigência pode se pulverizar entre dezenas de Estados e milhares de municípios no caso do IBS. As consequências práticas são relevantes. Questionar a validade de uma norma relativa ao IBS pode exigir o ajuizamento de ações em múltiplas jurisdições simultaneamente - e, no plano inverso, execuções fiscais dispersas por todo o país. Some-se a isso a necessidade de discutir a CBS em paralelo, na Justiça Federal, com potencial desfecho distinto.

Uma saída aparentemente pragmática no caso do IBS seria acionar o Comitê Gestor do IBS como réu único. O caso CECIEx já abriu essa discussão, ao admitir o Comitê no polo passivo. O problema é que essa solução prática colide com o desenho constitucional: o artigo 156-A da Constituição Federal atribui a titularidade do IBS aos Estados e municípios, e a LC 214/25 reserva às respectivas administrações tributárias e procuradorias a representação judicial. O Comitê foi concebido como instância de coordenação, e não como substituto processual dos entes federados. Alterar esse arranjo exigiria uma nova alteração constitucional - reabrindo um debate federativo sensível, com impacto direto sobre a autonomia e o financiamento dos Estados e municípios.

O cenário que se desenha, portanto, é de um contencioso judicial fragmentado entre esferas distintas, com sujeitos processuais ainda indefinidos e sem mecanismo estabelecido de uniformização de jurisprudência para os novos tributos.

Diversas alternativas estão sendo debatidas: a criação de um foro virtual especializado misto, com magistrados federais e estaduais; a concentração dos processos na Justiça Federal; a organização das demandas por valor da causa, com representação dos diferentes entes em cada faixa de valores; e a estruturação do Comitê Gestor como polo processual unificado, representante dos Estados e municípios. Cada proposta endereça parte do problema, mas nenhuma foi adotada - e o prazo para o início da implementação do novo sistema se aproxima.

A efetividade da reforma tributária depende, em larga medida, da construção de uma jurisprudência coerente sobre os novos tributos - e da viabilidade prática de discuti-los judicialmente. Sem isso, o contribuinte sofrerá com a complexidade e a insegurança jurídica de um sistema que se propôs a justamente combater esses problemas.

Definir as regras do contencioso judicial do IBS e da CBS não é questão processual secundária, mas sim condição para que a promessa da reforma se converta em realidade. O Congresso precisa legislar, o Executivo precisa articular e o Judiciário precisa sinalizar. A janela para agir antes de 2027 está se fechando - e a omissão coordenada dos três Poderes terá um custo que o contribuinte pagará.

Originally published by Migalhas.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Ariel Cunha
Ariel Cunha
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More