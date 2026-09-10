Livro Sobre Direito Penal Econômico Conta Com Artigo Do KLA

A advogada Juliane Mendonça apresenta artigo premiado sobre a responsabilização penal de intermediadores em crimes de corrupção ativa e passiva, tema que lhe rendeu destaque especial entre os melhores trabalhos de Direito Penal Econômico. O lançamento da obra coletiva acontece na FGV Direito SP, reunindo dissertações de mestrado aprovadas entre 2023 e 2025.

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A advogada Juliane Mendonça apresenta artigo premiado sobre corrupção em painel de lançamento na FGV Direito SP, nesta quinta-feira

A head da área de Penal Empresarial Juliane Mendonça integra como autora a obra Problemas concretos de direito penal econômico e da empresa, lançada pela Editora Marcial Pons. O livro reúne textos sobre temas da Parte Geral, da Parte Especial e de Processo Penal, representativos das dissertações de mestrado aprovadas entre 2023 e 2025 na linha de concentração de Direito Penal e Processual Penal do Mestrado e Doutorado Profissional da FGV Direito SP. A coletânea é organizada pela professora Heloisa Estellita.

No artigo “A responsabilização penal do intermediador da vantagem indevida nos delitos de corrupção ativa e corrupção passiva”, Juliane Mendonça, mestre em Direito Penal Econômico pela FGV/SP, examina a responsabilidade penal de quem atua como intermediário na oferta ou no recebimento de vantagens indevidas nos crimes de corrupção ativa e passiva. O trabalho recebeu o Prêmio de Destaque Especial entre os melhores textos apresentados na linha de Direito Penal Econômico.

O lançamento da obra acontece nesta quinta-feira, 3 de setembro, na FGV Direito SP (Rua Plínio Barreto, 365, Auditório). Os autores discutem seus textos em painéis ao longo do evento, e Juliane Mendonça participa da mesa a partir das 15h, quando apresenta seu artigo.

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