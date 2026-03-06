M&A e Venture Capital do KLA ganham força com novo sócio

O advogado Francisco Mont' Alverne passou a integrar neste mês de fevereiro o quadro de sócios do KLA, fortalecendo as áreas de Direito Societário, M&A, Private Equity e Venture Capital.

Advogado habilitado no Brasil e em Nova York, sua atuação tem foco primário na representação de empresas de inteligência artificial e de tecnologia em todas as etapas de maturação, além de fundos de private equity e venture capital em operações cross-border de M&A e venture capital.

Com mais de 15 anos de experiência, Francisco passou os últimos anos advogando entre São Paulo e Nova York para clientes brasileiros e estrangeiros, com foco em investimentos em tecnologia.

Pós-graduado em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), ele possui LL.M (Master of Laws) em Direito Societário pela New York University School of Law (2016).

Para o Comitê Executivo do KLA, sua chegada reforça o empenho do escritório em atrair talentos com alta excelência técnica e atuação guiada para mover os negócios dos clientes.

“Ter Francisco na equipe é um passo a mais para seguirmos com forte presença na área de venture capital e no atendimento a clientes de tecnologia e fundos de investimento. Francisco traz muita bagagem e experiência para agregar à nossa prática”, afirma a sócia-fundadora Karin Alvo, integrante do Comitê Executivo e da equipe de Direito Societário, M&A, Private Equity e Venture Capital do KLA.

