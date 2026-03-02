Podcast Vendendo Valor Conversa Com Sócia De M&A Do KLA

O especialista em prospecção no mercado jurídico Bruno Strunz recebeu Karin Alvo para um papo sobre carreira, cultura organizacional e desenvolvimento de negócios; podcast traz insights sobre relações com o cliente, formação de equipes e crescimento sustentável

A sócia Karin Alvo, das áreas de Direito Societário, Fusões e Aquisições e Private Equity e Venture Capital do KLA, participou do podcast Vendendo Valor by Strunz, do especialista em prospecção no mercado jurídico Bruno Strunz, quando falou sobre carreira, cultura organizacional e desenvolvimento de negócios.

No episódio, Karin, que também é integrante do Comitê Executivo do KLA, compartilhou um dos traços mais marcantes de sua trajetória: sua capacidade de atrair, conectar e construir relações de confiança. Em sua visão, o networking é mais do que uma ferramenta profissional, é um verdadeiro espaço de potência, que fortalece vínculos, gera oportunidades e sustenta o crescimento de longo prazo.

A conversa entre Karin e Bruno, que foi ao ar nesta terça-feira (24), também percorre os 24 anos da sócia no KLA, desde sua fundação em 2002, incluindo os principais marcos do escritório. Entre os temas abordados, estão os pilares que sustentam o desenvolvimento do escritório no dia a dia, como cultura institucional, formação e treinamento de equipes, colaboração entre áreas e modelos de remuneração e incentivos.

Ao longo do episódio, Karin ainda compartilha reflexões sobre construção de carreira, visão de longo prazo e os desafios de desenvolver negócios em um ambiente jurídico cada vez mais competitivo, sempre com uma abordagem humana e orientada à construção de valor.

Assista o episódio completo no Youtube ou ouça pelo Spotify.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.