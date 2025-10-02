STF julgará ITBI na integralização de capital social de empresas

Supremo decidirá, entre 3 e 10 de outubro, se a imunidade do ITBI alcança a integralização do capital social em empresas com atividade preponderante de compra e venda de imóveis...

Supremo decidirá, entre 3 e 10 de outubro, se a imunidade do ITBI alcança a integralização do capital social em empresas com atividade preponderante de compra e venda de imóveis

Este alerta pode ser de especial interesse para empresas cuja atividade preponderante seja a compra e a venda ou a locação de bens imóveis.

Quando será o julgamento?

De 03 a 10 de outubro de 2025.

O que será julgado?

Tema nº 1348 de Repercussão Geral, que discutirá a imunidade do ITBI na integralização de capital social de empresas cuja atividade preponderante seja a compra e venda ou locação de bens imóveis.

Qual Tribunal vai julgar?

Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), com efeitos vinculantes – isto é, aplicável a todos os casos sobre o tema.

O que os contribuintes defendem?

Os contribuintes defendem que a imunidade tributária do ITBI na integralização do capital social é incondicionada e, portanto, a condição de atividade preponderante da pessoa jurídica é inconstitucional.

O que aconteceu até agora?

Trata-se da primeira inclusão em pauta do tema; não houve voto por nenhum Ministro até o momento.

Até quando é recomendado ajuizar ação?

Considerando a possibilidade de eventual modulação de efeitos (limitação dos efeitos da decisão no tempo) que possa ser aplicada pelo STF, é importante avaliar a conveniência de ajuizar ação para discutir o tema, sendo recomendável que isso ocorra antes do início do julgamento em 03 de outubro, embora não seja possível prever quais os termos da referida modulação.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.