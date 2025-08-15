KLA esteve na Conferência Europeia Anual da ILN em Bucareste

O encontro aconteceu entre os dias 29 de maio e 1º de junho, em Bucareste, na Romênia, e reuniu membros da rede internacional para quatro dias de debates e conexões.

Evento reuniu advogados de diversas partes do mundo, promovendo debates relevantes e troca de experiências.

A sócia de Direito Societário e M&A Melissa Kanô representou o KLA na edição 2025 da Conferência Europeia Anual promovida pela ILN (International Lawyers Network).

Entre os assuntos abordados na conferência deste ano estiveram as recentes mudanças no cenário regulatório global, os efeitos das tarifas impostas pelos EUA e o papel estratégico da advocacia na promoção de práticas sustentáveis e inovadoras, além dos impactos crescentes das novas tecnologias no setor jurídico.

A sócia Melissa Kanô integra o Board of Directors e o Executive Committee da ILN, associação internacional ranqueada pelo diretório Chambers & Partners, que reúne 91 escritórios e mais de 5 mil advogados em 67 países. O KLA faz parte da ILN desde 2014.

