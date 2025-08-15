ARTICLE
15 August 2025

KLA esteve na Conferência Europeia Anual da ILN em Bucareste

Evento reuniu advogados de diversas partes do mundo, promovendo debates relevantes e troca de experiências.

A sócia de Direito Societário e M&A Melissa Kanô representou o KLA na edição 2025 da Conferência Europeia Anual promovida pela ILN (International Lawyers Network).

O encontro aconteceu entre os dias 29 de maio e 1º de junho, em Bucareste, na Romênia, e reuniu membros da rede internacional para quatro dias de debates e conexões.

Entre os assuntos abordados na conferência deste ano estiveram as recentes mudanças no cenário regulatório global, os efeitos das tarifas impostas pelos EUA e o papel estratégico da advocacia na promoção de práticas sustentáveis e inovadoras, além dos impactos crescentes das novas tecnologias no setor jurídico.

A sócia Melissa Kanô integra o Board of Directors e o Executive Committee da ILN, associação internacional ranqueada pelo diretório Chambers & Partners, que reúne 91 escritórios e mais de 5 mil advogados em 67 países. O KLA faz parte da ILN desde 2014.

Clique aqui para saber mais sobre a ILN.

