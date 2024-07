ARTICLE TJ-SP estabelece propostas em aquisições de participação societária KL Koury Lopes Advogados More Contributor Tribunal de Justiça decidiu que propostas incompletas não são vinculantes, destacando a importância de clareza e completude nos termos contratuais para garantir a validade das negociações...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.