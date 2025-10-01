ARTICLE
1 October 2025

ANA abre audiência sobre perda de água potável e gestão no saneamento

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
Discussão integra consulta pública que busca padronizar diagnósticos e ampliar a eficiência dos serviços; contribuições da sociedade sobre a minuta podem ser enviadas até o dia 13 de outubro...
Brazil Government, Public Sector
Roberto Lambauer and Leonardo Delsin

Discussão integra consulta pública que busca padronizar diagnósticos e ampliar a eficiência dos serviços; contribuições da sociedade sobre a minuta podem ser enviadas até o dia 13 de outubro

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) realizou, em setembro, a Audiência Pública nº 004/2025 para debater a proposta de Norma de Referência (NR) sobre diretrizes para a gestão e o controle das perdas nos subsistemas de distribuição de água potável. A iniciativa integra a Consulta Pública nº 007/2025, aberta até 13 de outubro de 2025, e busca colher contribuições da sociedade sobre a minuta de resolução apresentada.

A proposta responde ao elevado índice de perdas de água no país — em média 37,8% em 2022, chegando a superar 60% em alguns municípios — situação que compromete a eficiência operacional, a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços e a segurança hídrica.

Diretrizes em debate

A minuta prevê que os prestadores elaborem Planos de Gestão de Redução e Controle de Perdas de Água a cada cinco anos, com possibilidade de atualização anual, contemplando:

  • diagnóstico padronizado com base no SINISA, segregando perdas reais e aparentes;
  • metas progressivas para redução de perdas;
  • prazos para atingir 100% de micro e macromedição;
  • estratégias de substituição periódica de hidrômetros;
  • cronogramas, indicadores de acompanhamento e estimativa de custos;
  • uso de tecnologias inovadoras, como telemetria, sensores e softwares de georreferenciamento.

O monitoramento caberá às entidades reguladoras infranacionais, que deverão publicar os resultados. A verificação do cumprimento da norma está prevista a partir de 2028.

Contribuições recebidas

As manifestações apresentadas até o momento destacam pontos centrais para o aperfeiçoamento da norma:

1. Padronização do balanço hídrico

Houve consenso em torno da necessidade de uniformizar conceitos e metodologias, garantindo comparabilidade entre prestadores. Diversas entidades recomendaram a adoção do modelo da International Water Association (IWA) ou do SINISA como base para o diagnóstico.

2. Planos obrigatórios e articulação com outros instrumentos

Agentes sugeriram tornar obrigatória a elaboração dos planos de perdas, alinhados aos Planos Municipais de Saneamento Básico e Planos de Bacias Hidrográficas. Hoje, reguladores exigem tais planos apenas de forma pontual, geralmente em revisões tarifárias ou para obtenção de financiamento.

3. Indicadores mais precisos

Foi defendida a segregação entre perdas reais (físicas) e aparentes (comerciais), com uso de indicadores técnicos em litros por ligação/dia, além dos percentuais, seguindo práticas internacionais e já previstas no SINISA.

4. Tecnologias e inovação

Sugestões ampliaram o rol de ferramentas a serem reconhecidas pela norma, incluindo sensores acústicos de ruído, modelos de previsão de vazamentos e hidrômetros inteligentes, além de telemetria e softwares de georreferenciamento.

5. Definições técnicas e novos conceitos

Vários agentes pediram ajustes em definições sobre setorização (Distritos de Medição e Controle – DMCs), critérios do balanço hídrico e contabilização de usos operacionais. Também foi proposta a inclusão do conceito de "perdas judiciais" para volumes refaturados em decorrência de litígios.

6. Revisão periódica dos planos

Defendeu-se a revisão obrigatória a cada cinco anos, com possibilidade de atualização anual para refletir avanços ou correções.

7. Monitoramento e transparência

Sugestões incluem padronizar a forma de apresentação dos resultados e reforçar a obrigação de publicação periódica pelas entidades reguladoras infranacionais.

Impactos esperados

Segundo a Análise de Impacto Regulatório, a medida deve induzir diagnósticos mais consistentes e comparáveis, estimular ganhos de eficiência e ampliar a sustentabilidade econômico-financeira dos prestadores. Também tende a fortalecer a atuação regulatória, dar maior transparência aos usuários e contribuir para a preservação dos recursos hídricos.

A Consulta Pública nº 007/2025 segue aberta no Sistema de Participação Social da ANA até 13 de outubro de 2025.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Roberto Lambauer
Roberto Lambauer
Photo of Leonardo Delsin
Leonardo Delsin
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More