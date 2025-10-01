ANA abre audiência sobre perda de água potável e gestão no saneamento

Discussão integra consulta pública que busca padronizar diagnósticos e ampliar a eficiência dos serviços; contribuições da sociedade sobre a minuta podem ser enviadas até o dia 13 de outubro

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) realizou, em setembro, a Audiência Pública nº 004/2025 para debater a proposta de Norma de Referência (NR) sobre diretrizes para a gestão e o controle das perdas nos subsistemas de distribuição de água potável. A iniciativa integra a Consulta Pública nº 007/2025, aberta até 13 de outubro de 2025, e busca colher contribuições da sociedade sobre a minuta de resolução apresentada.

A proposta responde ao elevado índice de perdas de água no país — em média 37,8% em 2022, chegando a superar 60% em alguns municípios — situação que compromete a eficiência operacional, a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços e a segurança hídrica.

Diretrizes em debate

A minuta prevê que os prestadores elaborem Planos de Gestão de Redução e Controle de Perdas de Água a cada cinco anos, com possibilidade de atualização anual, contemplando:

diagnóstico padronizado com base no SINISA, segregando perdas reais e aparentes;

metas progressivas para redução de perdas;

prazos para atingir 100% de micro e macromedição;

estratégias de substituição periódica de hidrômetros;

cronogramas, indicadores de acompanhamento e estimativa de custos;

uso de tecnologias inovadoras, como telemetria, sensores e softwares de georreferenciamento.

O monitoramento caberá às entidades reguladoras infranacionais, que deverão publicar os resultados. A verificação do cumprimento da norma está prevista a partir de 2028.

Contribuições recebidas

As manifestações apresentadas até o momento destacam pontos centrais para o aperfeiçoamento da norma:

1. Padronização do balanço hídrico

Houve consenso em torno da necessidade de uniformizar conceitos e metodologias, garantindo comparabilidade entre prestadores. Diversas entidades recomendaram a adoção do modelo da International Water Association (IWA) ou do SINISA como base para o diagnóstico.

2. Planos obrigatórios e articulação com outros instrumentos

Agentes sugeriram tornar obrigatória a elaboração dos planos de perdas, alinhados aos Planos Municipais de Saneamento Básico e Planos de Bacias Hidrográficas. Hoje, reguladores exigem tais planos apenas de forma pontual, geralmente em revisões tarifárias ou para obtenção de financiamento.

3. Indicadores mais precisos

Foi defendida a segregação entre perdas reais (físicas) e aparentes (comerciais), com uso de indicadores técnicos em litros por ligação/dia, além dos percentuais, seguindo práticas internacionais e já previstas no SINISA.

4. Tecnologias e inovação

Sugestões ampliaram o rol de ferramentas a serem reconhecidas pela norma, incluindo sensores acústicos de ruído, modelos de previsão de vazamentos e hidrômetros inteligentes, além de telemetria e softwares de georreferenciamento.

5. Definições técnicas e novos conceitos

Vários agentes pediram ajustes em definições sobre setorização (Distritos de Medição e Controle – DMCs), critérios do balanço hídrico e contabilização de usos operacionais. Também foi proposta a inclusão do conceito de "perdas judiciais" para volumes refaturados em decorrência de litígios.

6. Revisão periódica dos planos

Defendeu-se a revisão obrigatória a cada cinco anos, com possibilidade de atualização anual para refletir avanços ou correções.

7. Monitoramento e transparência

Sugestões incluem padronizar a forma de apresentação dos resultados e reforçar a obrigação de publicação periódica pelas entidades reguladoras infranacionais.

Impactos esperados

Segundo a Análise de Impacto Regulatório, a medida deve induzir diagnósticos mais consistentes e comparáveis, estimular ganhos de eficiência e ampliar a sustentabilidade econômico-financeira dos prestadores. Também tende a fortalecer a atuação regulatória, dar maior transparência aos usuários e contribuir para a preservação dos recursos hídricos.

A Consulta Pública nº 007/2025 segue aberta no Sistema de Participação Social da ANA até 13 de outubro de 2025.

