A COP29 Sobre O Clima Começou No Azerbaijão; Confira Os Principais Pontos Em Discussão

Encontro anual de países busca firmar compromissos internacionais para combater as mudanças climáticas; entre os principais temas em discussão estão o financiamento climático e a transição para as energias renováveis

Nos próximos dias, os líderes mundiais se reúnem em Baku, no Azerbaijão, para discutir as próximas etapas na busca pela neutralidade do carbono até 2050. O mundo está mais quente do que nunca, 2024 foi o primeiro ano em que a temperatura global ultrapassou 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, os eventos climáticos severos (grandes volumes de chuvas e períodos de secas) também se intensificam, gerando perdas irreparáveis.

A COP29 tem um papel crucial em definir metas mais ambiciosas e mobilizar recursos para enfrentar essa crise global.

COP é a sigla para Conferência das Partes. É um encontro anual de países que participam da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC). Os países signatários acordam metas e firmam compromissos internacionais, para combater as mudanças climáticas e seus impactos.

Os temas abordados nas COPs são diversos e incluem:

Mitigação : Redução das emissões de gases do efeito estufa através de medidas como a transição para energias renováveis, a eficiência energética e a proteção das florestas.

: Redução das emissões de gases do efeito estufa através de medidas como a transição para energias renováveis, a eficiência energética e a proteção das florestas. Adaptação : Preparação para os impactos inevitáveis das mudanças climáticas, como o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos e a escassez de água.

: Preparação para os impactos inevitáveis das mudanças climáticas, como o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos e a escassez de água. Financiamento : Mobilização de recursos financeiros para apoiar os países em desenvolvimento em suas ações de mitigação e adaptação.

: Mobilização de recursos financeiros para apoiar os países em desenvolvimento em suas ações de mitigação e adaptação. Transferência de tecnologia : Facilitação da transferência de tecnologias limpas e eficientes para os países em desenvolvimento.

: Facilitação da transferência de tecnologias limpas e eficientes para os países em desenvolvimento. Perdas e danos: Discussão sobre como lidar com os impactos irreversíveis das mudanças climáticas, especialmente nos países mais vulneráveis.

Para esta COP29, destacamos os principais pontos de discussões:

Financiamento climático : Os países em desenvolvimento pressionam os países desenvolvidos pelo aumento significativo dos recursos financeiros destinados a ajudá-los a lidar com os impactos das mudanças climáticas e a realizar a transição para economias de baixo carbono.

: Os países em desenvolvimento pressionam os países desenvolvidos pelo aumento significativo dos recursos financeiros destinados a ajudá-los a lidar com os impactos das mudanças climáticas e a realizar a transição para economias de baixo carbono. Metas de redução de emissões : Embora as novas NDC (novos compromissos climáticos dos países signatários) tenham prazo para serem apresentadas até fevereiro de 2025. Os países foram incentivados a apresentar metas de redução de emissões mais ambiciosas, alinhadas com o objetivo de limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C, conforme estabelecido no Acordo de Paris.

: Embora as novas NDC (novos compromissos climáticos dos países signatários) tenham prazo para serem apresentadas até fevereiro de 2025. Os países foram incentivados a apresentar metas de redução de emissões mais ambiciosas, alinhadas com o objetivo de limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C, conforme estabelecido no Acordo de Paris. Adaptação : A adaptação aos impactos das mudanças climáticas também é tema central. Devem ser discutidas formas de fortalecer a resiliência de comunidades e ecossistemas vulneráveis, além de compartilhar boas práticas e experiências.

: A adaptação aos impactos das mudanças climáticas também é tema central. Devem ser discutidas formas de fortalecer a resiliência de comunidades e ecossistemas vulneráveis, além de compartilhar boas práticas e experiências. Perdas e danos : As discussões sobre perdas e danos causados pelas mudanças climáticas devem ganhar mais força na COP29. Países em desenvolvimento pressionaram por um mecanismo financeiro específico para lidar com os impactos irreversíveis das mudanças climáticas.

: As discussões sobre perdas e danos causados pelas mudanças climáticas devem ganhar mais força na COP29. Países em desenvolvimento pressionaram por um mecanismo financeiro específico para lidar com os impactos irreversíveis das mudanças climáticas. Energias renováveis : A transição para as energias renováveis e debates sobre como acelerar a implementação de tecnologias limpas e reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

: A transição para as energias renováveis e debates sobre como acelerar a implementação de tecnologias limpas e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Desmatamento: A proteção das florestas e outros biomas e a redução do desmatamento, uma vez que desempenham um papel fundamental na absorção de carbono.

No próximo ano, a COP30 será no Brasil, em Belém (PA). Com ela tem-se a grande expectativa de se firmar compromisso global com a proteção da Amazônia e o combate ao desmatamento, à exploração mineral e de combustível fóssil.

Espera-se que a COP30 intensifique as discussões e as ações para preservar a floresta e promover o desenvolvimento sustentável da região. Estamos de olho.

