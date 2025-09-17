Brasília Em Pauta - Edição Nº 212

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Sessões de 15/09/2025 a 19/09/2025.

Administrativo

TC 006.103/2025-1 (TCU): processo de desestatização em que se acompanha licitação para outorga de concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC).

Anticorrupção e Compliance

TC 028.866/2024-0 (TCU): denúncia a respeito de possíveis irregularidades em procedimentos licitatórios que tinham objetos relacionados ao afretamento de embarcações.

Civil

ADI 5291 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 101 da Lei n.º 13.043/2014, que alterou os arts. 2º, caput, §§2º e 4º; 3º, caput, §§9º a 15; 4º; 5º; 6º-A; e 7º-A, todos do Decreto-Lei n.º 911/1969, que estabelece normas processuais sobre alienação fiduciária.

Energia e Infraestrutura

TC 006.039/2025-1 (TCU): auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, realizada em obras de contenção de encostas no Estado da Bahia.

auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, realizada em obras de contenção de encostas no Estado da Bahia. TC 008.977/2025-9 (TCU): auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, realizada nas obras de construção do Lote 6F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), localizado no segmento entre Caetité/BA e Barreiras/BA, denominado Fiol 2.

auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, realizada nas obras de construção do Lote 6F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), localizado no segmento entre Caetité/BA e Barreiras/BA, denominado Fiol 2. TC 031.368/2022-0 (TCU): monitoramento do cumprimento das deliberações constantes de acórdão prolatado em representação acerca de supostas irregularidades em procedimento competitivo simplificado para contratação de reserva de capacidade, que autorizou diversas empresas a implantarem usinas termoelétricas.

monitoramento do cumprimento das deliberações constantes de acórdão prolatado em representação acerca de supostas irregularidades em procedimento competitivo simplificado para contratação de reserva de capacidade, que autorizou diversas empresas a implantarem usinas termoelétricas. TC 002.271/2024-9 (TCU): representação sobre possíveis irregularidades na fiscalização e no tratamento regulatório de contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado no âmbito do Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT).

representação sobre possíveis irregularidades na fiscalização e no tratamento regulatório de contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado no âmbito do Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT). TC 014.302/2025-0 (TCU): processo de desestatização em que se acompanha leilão para concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica.

processo de desestatização em que se acompanha leilão para concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica. TC 018.646/2024-7 (TCU): solicitação de solução consensual para controvérsias relacionadas ao contrato de Concessão Ferroviária da Malha Sudeste.

Seguros

ADI 7265 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face da expressão "contratados a partir de 1º de janeiro de 1999" constante do § 12, e da integralidade do § 13, todos do art. 10 da Lei n.º 9.656/1998, introduzidos pela Lei n.º 14.454/2022, os quais estabelecem critérios a serem adotados pelas operadoras de planos de assistência à saúde para a autorização de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da Agência Nacional de Saúde (ANS).

