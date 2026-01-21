ARTICLE
21 January 2026

Imposto De Renda 2026: Atenção Às Declarações De Capitais No Exterior

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Brazil Tax
Vera Helena Cardoso and Maria Eugênia Martignon
Confira os prazos e as principais regras da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) e da Declaração de Imposto de Renda 2026, incluindo novas exigências para estruturas no exterior e penalidades aplicáveis

Desde o ano passado, passou a ser obrigatória a elaboração de balanços contábeis formais para as estruturas mantidas no exterior. Essa exigência é fundamental para o cumprimento das obrigações tributárias e para evitar sanções.

Desta forma, recomendamos atenção aos seguintes prazos:

1. Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE)

Prazo: a partir de 15 de fevereiro de 2026

Devem declarar as pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil que possuam bens, direitos, ativos ou valores no exterior.

A declaração é obrigatória para quem possuía, em 31 de dezembro de 2025, patrimônio no exterior igual ou superior a USD 1 milhão (ou equivalente em outras moedas).

2. Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DAA)

Prazo: a partir de 15 de março de 2026

Ano-calendário: 2025

C omo ocorre anualmente, a partir de 15 de março de 2026 inicia-se o prazo para entrega da Declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2025, que deve incluir os rendimentos provenientes de contas e estruturas no exterior e atender às novas regras de tributação.

  • Com o fim do diferimento da tributação das estruturas offshore, os lucros apurados no exterior passam a ser tributados automaticamente a cada ano, à alíquota de 15%, ainda que não haja distribuição.
  • Para quem mantém contas e investimentos no exterior diretamente na pessoa física, é importante desde já organizar e levantar as movimentações mensais, incluindo rendimentos, juros, dividendos e ganhos de capital, considerando que todos os rendimentos e ganhos auferidos ao longo do ano devem ser declarados e estão sujeitos à tributação no Brasil.

Penalidades

A não entrega, o atraso ou a entrega com informações incorretas ou incompletas pode resultar em multas e outras penalidades tanto perante a Receita Federal quanto o Banco Central.

Pontos que pedem atenção

  • Coordenação da elaboração dos balanços das estruturas no exterior
  • Análise da obrigatoriedade das declarações
  • Cálculo da tributação devida
  • Preparação e envio das declarações

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Vera Helena Cardoso
Vera Helena Cardoso
Photo of Maria Eugênia Martignon
Maria Eugênia Martignon
