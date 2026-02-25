ANVISA, MAPA e cannabis: atualizações recentes em Life Sciences

Todos os dias surgem novas normas, atualizações regulatórias, notícias e decisões judiciais e institucionais com impacto direto nos negócios. Para facilitar esse acompanhamento, reunimos neste boletim os temas que realmente importam.

A primeira edição do Boletim de Life Sciences & Healthcare apresenta, de forma clara, prática e objetiva, os principais movimentos regulatórios que afetam setores estratégicos como saúde suplementar, farmacêutico, cosméticos, varejo farmacêutico, alimentos, biotecnologia, produtos veterinários e demais produtos sujeitos à regulação do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), inclusive nos casos em que há interface regulatória com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

O boletim foi pensado para apoiar clientes e parceiros na tomada de decisões e no planejamento de estratégias de negócio, com uma visão consolidada e aplicada das principais mudanças regulatórias do período.

Setor Autoridade Atualização Breve explicação Quem é impactado

Saúde (atenção básica e serviços públicos de saúde) Farmacêutico Varejo Farmacêutico COFEN – Conselho Federal de Enfermagem. Resolução nº 801/2026 Norma autoriza enfermeiros a prescrever medicamentos no âmbito da consulta de enfermagem, desde que a prescrição esteja prevista em programas de saúde pública e em protocolos clínicos aprovados pelos serviços de saúde. A principal novidade é a inclusão de antibióticos, como amoxicilina e azitromicina. A lista também foi ampliada para abranger medicamentos para o tratamento da hipertensão e do diabetes, à prevenção do HIV, entre outros – Enfermeiros;

– Serviços de saúde públicos e privados; conveniados ao SUS;

– Farmácias e drogarias;

– Indústria farmacêutica.

Medicamentos / Assistência Farmacêutica Ministério da Saúde (SCTIE – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde) Consulta Pública publicada em 19/01/2026, aberta até 18/02/2026 A consulta busca mapear o lead time de produção e entrega de 301 medicamentos e insumos destinados ao SUS — desde aquisição de matéria‑prima até expedição final — para aprimorar o planejamento de compras públicas, reduzir riscos de desabastecimento e fortalecer a governança da Assistência Farmacêutica. As contribuições devem ser enviadas aqui Fabricantes, fornecedores e distribuidores de medicamentos e insumos estratégicos; setores que fornecem ao SUS; empresas envolvidas em cadeia produtiva de produtos biológicos, sintéticos e insumos como luvas e máscaras

Alimentos ANVISA Notícia – Anvisa promove diálogos setoriais sobre propostas regulatórias de Boas Práticas de Fabricação de alimentos A ANVISA realiza Diálogos Setoriais para apresentar e discutir propostas regulatórias sobre Boas Práticas de Fabricação (BPF), Sistema APPCC, POP e requisitos específicos para diversos tipos de alimentos para esclarecer dúvidas e aperfeiçoar normas de segurança de alimentos Todos os agentes envolvidos nas etapas de produção, industrialização, armazenamento, fracionamento, transporte, distribuição, importação ou comercialização de alimentos destinados ao consumo humano.

Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes ANVISA Consultas Públicas nº 1.380 e nº 1.381/2026 A ANVISA abriu duas consultas públicas que tratam de: (1) requisitos técnicos e boas práticas para fracionamento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes com venda direta ao consumidor e (2) reaproveitamento de embalagens e definição das categorias de produtos que poderão ser fracionados. As propostas visam atualizar normas antigas, ampliar o número de categorias autorizadas e estabelecer regras para segurança, qualidade, rastreabilidade e responsabilidades técnicas. As contribuições da CP n° 1.380 podem ser enviadas aqui aqui Empresas titulares da regularização sanitária, estabelecimentos fracionadores, indústria de cosméticos e perfumes, comércio que realiza fracionamento

Agronegócio ANVISA RDC ANVISA nº 1.006/2025 – publicada e vigente desde 21/01/2026 A norma estabelece requisitos complementares para otimizar a análise de petições de produtos técnicos por equivalência, especificamente nos perfis toxicológicos. Exige que empresas apresentem estudos in silico usando ao menos três sistemas especialistas, com escopos toxicológicos diferenciados conforme o percentual de impurezas incrementadas ou novas impurezas. A resolução busca padronizar, aumentar a precisão e agilizar a avaliação toxicológica desses produtos Empresas registrantes de produtos técnicos (indústria agroquímica), laboratórios toxicológicos, consultorias regulatórias e equipes de avaliação de equivalência toxicológica

Medicamentos / Cannabis ANVISA RDC nº 1.011/2026 – aprovada em 30/01/2026 e vigência prevista para 04/08/2026 Atualiza o Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344/98 para permitir o cultivo da Cannabis Sativa L., com teor de tetrahidrocanabinol (THC) superior a 0,3%, quando destinado exclusivamente à pesquisa e à ambientes regulatórios experimentais devidamente autorizados pela ANVISA Indústria farmacêutica, instituições de pesquisa e startups

Medicamentos / Cannabis ANVISA RDC nº 1.012/2026 – aprovada em 30/01/2026 e vigência prevista para 04/08/2026 A norma estabelece os critérios para o cultivo de Cannabis Sativa L., destinado exclusivamente a fins de pesquisa Indústria farmacêutica, instituições de pesquisa, startups

Medicamentos / Cannabis ANVISA RDC nº 1.013/2026 – aprovada em 30/01/2026 e vigência prevista para 04/08/2026 Regulamenta os requisitos para o cultivo de Cannabis Sativa L. com teor de THC menor ou igual a 0,3% exclusivamente para fins medicinais e/ou farmacêuticos Indústria farmacêutica e de insumos estratégicos, associação de pacientes

Medicamentos / Cannabis ANVISA RDC nº 1.014/2026 – aprovada em 30/01/2026 e vigente desde 03/02/2026 Institui o Sandbox Regulatório para atividades relacionadas à Cannabis para fins medicinais Indústria farmacêutica, instituições de pesquisa, startups

Medicamentos / Cannabis ANVISA RDC nº 1.015/2026 – publicada em 30/01/2026 e vigência prevista para 04/05/2026 Cria a Autorização Sanitária para fabricação e importação de produtos de Cannabis para uso medicinal humano e estabelece requisitos relativos à sua comercialização Fabricantes, importadores e distribuidores de medicamentos e insumos estratégicos, startups

Indústria farmacêutica ANVISA Notícia – Anvisa aprova por unanimidade regras que cumprem decisão do STJ para produção de cannabis medicinal A ANVISA aprovou um conjunto de regras para a produção de cannabis exclusivamente para fins medicinais e farmacêuticos, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de novembro de 2024. As normas abrangem toda a cadeia — produção, pesquisa e atuação de associações — com exigências de autorização especial, inspeção sanitária, rastreabilidade, controle de segurança e limites de THC (até 0,3%), além de prever suspensão imediata e destruição da produção em caso de irregularidades. Foram apresentadas 3 Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs): (i) produção por pessoas jurídicas; (ii) pesquisa por instituições habilitadas; e (iii) projetos-piloto com associações de pacientes sem fins lucrativos, sem autorização para comercialização. A Anvisa também atualizou a RDC 327/2019, ampliando público, vias de administração e exigências de estudos clínicos para produtos já regularizados. Até o momento, as RDCs aprovadas ainda não foram publicadas Indústrias farmacêuticas e empresas de biotecnologia, instituições de ensino e pesquisa, associações de pacientes sem fins lucrativos, pacientes e profissionais prescritores, além de órgãos públicos e reguladores envolvidos na fiscalização e no controle da cadeia produtiva da cannabis medicinal.

Indústria farmacêutica ANVISA Notícia Anvisa A Anvisa aprovou os requisitos para a emissão eletrônica de notificações de receita, receitas de controle especial e receitas sujeitas à retenção, permitindo, inclusive, a prescrição digital das receitas amarela e azul para medicamentos de controle mais rigoroso, desde que por plataformas integradas ao Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR). A medida moderniza o processo, reduz fraudes e erros de medicação, garante o uso único das receitas e torna obrigatório o registro de uso no SNCR para prescrições eletrônicas, inclusive de canetas GLP-1; O sistema completo deverá estar disponível até 1º de junho de 2026, com período de transição de 30 dias para aceitação de receitas emitidas sem numeração do SNCR. Médicos prescritores, farmácias e drogarias, plataformas de prescrição eletrônica, farmácias de manipulação, indústria e distribuidores de medicamentos controlados (como antimicrobianos, psicotrópicos e GLP-1)

Indústria farmacêutica CMED Consulta Pública nº 1/2026 – aberta em 15/01/2026, com prazo de contribuição até 16/03/2026 A consulta pública visa apresentar e discutir proposta de Resolução sobre critérios para a fixação e o ajuste de preços de medicamentos vendidos à Administração Pública para cumprimento de demandas judiciais de fornecimento. Fabricantes, fornecedores e distribuidores de medicamentos destinados ao cumprimento de demandas judiciais

Saúde Suplementar ANS REsp 2207955 RJ O STJ decidiu que planos de saúde não são obrigados a cobrir medicamentos à base de canabidiol quando o uso é domiciliar, conforme a regra geral da Lei 9.656/1998 Operadoras de planos de saúde

Agronegócio – biológicos MAPA Consulta Pública sobre regulamentação da Lei de Bioinsumos O MAPA abriu consulta pública sobre o decreto que regulamenta a Lei de Bioinsumos (Lei nº 15.070/2024) e a Lei nº 14.515/2022. A nova minuta apresenta mudanças relevantes para o setor e merece atenção dos agentes envolvidos. Consulta encerrada no dia 9 de fevereiro de 2026. Produtores rurais, indústrias de bioinsumos e distribuidores, cooperativas e associações rurais

Agricultura e indústria farmacêutica MAPA Portaria SDR/MAPA n° 815 A portaria atualiza a lista oficial de plantas domesticadas ou cultivadas no Brasil, incluindo Cannabis sativa L. e cânhamo. A inclusão não autoriza cultivo automático, mas representa um reconhecimento formal da espécie no âmbito agrícola e abre espaço para avanços regulatórios, pesquisas e discussões produtivas no país. A revisão substitui uma portaria anterior de 2021, visando refletir a diversidade atual e avanços científicos. A consulta pública foi encerrada em 28 de janeiro de 2026. Pesquisadores, entidades agrícolas, produtores rurais, setor de cânhamo industrial, empresas interessadas em cultivo e aplicação industrial, associações do setor e toda a cadeia que depende de definição legal para pesquisa, inovação e desenvolvimento agrícola relacionado à cannabis.