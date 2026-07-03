الإطار القانوني للطيران المدني في مصر

قد تبدو الرحلات الجوية سلسة وبسيطة، إلا أن قوانين الطيران في مصر تضمن السلامة والمساءلة والامتثال التشغيلي في كل رحلة، منذ وجود الطائرة على الأرض وحتى تحليقها في السماء.

يُعد الطيران المدني أحد أكثر القطاعات خضوعًا للتنظيم، حيث تتلاقى التكنولوجيا والسيادة والتجارة الدولية. وفي مصر، يمثل هذا القطاع ركيزة حيوية للاقتصاد، إذ يدعم السياحة والتجارة والربط الإقليمي. ومع تزايد التعقيد الفني في الطائرات والمطارات وإدارة الحركة الجوية، يصبح الامتثال للمعايير المحلية والدولية أمرًا جوهريًا بالنسبة لشركات الطيران والمشغلين والمستثمرين. ومن ثم، فإن فهم الإطار القانوني للطيران يُعد أمرًا ضروريًا لضمان عمليات آمنة ومستدامة ومربحة.

الإطار المؤسسي والتنظيمي

يعمل الطيران المدني المصري ضمن إطار مؤسسي مركزي يضع السلامة والكفاءة والاتساق مع المعايير الدولية في مقدمة أولوياته. وتتولى وزارة الطيران المدني وضع السياسات الوطنية، والإشراف على القطاع، وتنسيق مشاركة مصر في اتفاقيات الطيران العالمية.

وتُعد سلطة الطيران المدني المصرية الذراع التشغيلي والتنظيمي للوزارة، حيث تتولى الإشراف على التراخيص، وتسجيل الطائرات، وعمليات المطارات، وإنفاذ متطلبات السلامة. كما تضمن السلطة الالتزام بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، بما يوفر بيئة تنظيمية قابلة للتنبؤ ويدعم نمو القطاع. وتتولى إدارات متخصصة داخل السلطة التعامل مع تحقيقات الحوادث، والتحليلات الفنية، وتنفيذ توصيات السلامة، بما يدمج الرقابة القانونية مع الخبرة التشغيلية.

الإطار القانوني الأساسي

تخضع أنشطة الطيران في مصر لأحكام قانون الطيران المدني رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١، المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٠، إلى جانب لوائح الطيران المدني المصرية. وينظم هذا الإطار الملاحة الجوية، وتشغيل الطائرات، وإدارة المطارات، والرقابة على السلامة. ويتعين على شركات الطيران والمشغلين ومقدمي الخدمات الحصول على شهادات مشغل جوي، وتسجيل الطائرات، وتراخيص الطواقم من سلطة الطيران المدني المصرية، مع ما يترتب على عدم الامتثال من جزاءات إدارية أو تشغيلية.

وتخضع مؤسسات النقود الإلكترونية الكاملة لمعايير أعلى من حيث رأس المال والتشغيل والحوكمة. أما مؤسسات النقود الإلكترونية المحدودة، فتكون وظائفها أضيق وحدود رأس مالها أقل. وتتطلب التراخيص المختلطة الامتثال لجميع المعايير ذات الصلة.

ويسري القانون على جميع أنشطة الطيران المدني داخل مصر، بما في ذلك المطارات المحلية والطائرات الأجنبية التي تعمل فوق إقليم الدولة. كما يمتد نطاقه إلى الطائرات المدنية المصرية في الخارج، بما يعزز السيادة المطلقة لمصر على مجالها الجوي وأراضيها ومياهها الإقليمية.

المتطلبات التشغيلية وسلطة قائد الطائرة

لكي تعمل الطائرات داخل الإقليم المصري، يجب أن تكون مسجلة في دولة انتمائها، وأن تكون حاصلة على شهادة صلاحية طيران سارية، وأن تعرض بوضوح علامات الجنسية والتسجيل، وأن تعمل بطاقم مرخص بالكامل يتناسب مع مواصفات الطائرة. كما يجب أن يغطي التأمين الإلزامي الطاقم والركاب والبضائع والأضرار المحتملة التي قد تلحق بالغير على سطح الأرض.

وبموجب المادة 91، يتمتع قائد الطائرة بالسلطة الكاملة على الطائرة وركابها أثناء الرحلة، وله اتخاذ أي إجراء لازم للحفاظ على السلامة، وفرض النظام على متن الطائرة، ومنع أي اضطراب. ويحظر تمامًا التدخل غير المصرح به في عمل طاقم الطائرة أو معداتها، كما يتطلب تشغيل كاميرات التصوير الجوي أو أي أجهزة أخرى الحصول على تصريح مسبق من سلطة الطيران المدني. ويُعد حمل الأسلحة أو المواد القابلة للاشتعال أو المواد الخطرة دون تصاريح محددة أمرًا غير مشروع.

المسؤولية والتزامات الناقل الجوي

يفرض القانون المصري مسؤولية صارمة على المشغلين لحماية الركاب والبضائع والغير من الأضرار. وتستوجب الأضرار الأرضية الناتجة عن الطائرات أثناء الطيران أو عن سقوط البضائع التعويض؛ وتُعد الطائرات الأثقل من الهواء في حالة طيران من لحظة تشغيل المحركات بغرض الإقلاع وحتى توقفها الكامل بعد الهبوط، بينما تُعد الطائرات الأخف من الهواء، مثل المناطيد، في حالة طيران من لحظة الإقلاع وحتى الهبوط. ويتحمل الناقلون المسؤولية الكاملة عن الركاب والأمتعة والبضائع والأضرار التي تلحق بالغير أثناء الرحلات، بما في ذلك أي إسقاط اضطراري للبضائع.

ويواجه المشغلون مسؤولية تضامنية وغير محدودة إذا ساهمت عدة طائرات في إحداث الضرر، أو إذا تصرف المشغل أو الطاقم عمدًا أو برعونة أو دون تصريح صحيح، بما في ذلك الاستخدام غير المشروع من جانب الغير. وترد استثناءات أو تخفيضات في المسؤولية بالنسبة للأضرار الناشئة عن نزاع مسلح، أو اضطرابات مدنية، أو أوامر حكومية، أو خطأ مساهم من المضرور. وتتبع حدود التعويض الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحدود القصوى، مع تحديد القانون المحلي لتوزيع التعويض بين مطالبات الأضرار المادية والوفاة والإصابات البدنية، على أن تُخفض المطالبات الزائدة بنسبة متناسبة.

وتنفذ سلطة الطيران المدني المصرية متطلبات الامتثال من خلال جزاءات إدارية، تشمل وقف أو إلغاء التراخيص أو الشهادات أو تصاريح التشغيل، ومنع الطائرات من الطيران، وحظر طيران الطيارين غير الممتثلين، وفرض غرامات على الناقلين الأجانب تعادل ضعف أعلى سعر تذكرة ركاب عن كل مخالفة للاتفاقيات الثنائية.

الاتفاقيات الدولية والامتثال

تُعد مصر طرفًا في اتفاقية شيكاغو، بما يلزمها باتباع الممارسات المعترف بها دوليًا في مجالات السلامة والأمن والملاحة الجوية وحماية البيئة. كما تنظم اتفاقيات خدمات النقل الجوي الثنائية حقوق الحركة الجوية، وشروط التشغيل، والترتيبات التجارية، بما يوسع نطاق الربط الجوي مع الحفاظ على الرقابة التنظيمية.

ويلتزم المشغلون بمتطلبات تشغيلية وفنية وإبلاغية شاملة. ويقدم الناقلون الدوليون بيانات الركاب المسبقة وسجلات أسماء الركاب لتعزيز الأمن والرقابة على الحدود. كما ينسق إطار البحث والإنقاذ في مصر، بموجب الجزء ٨٢٩ من لوائح الطيران المدني المصرية، الاستجابات لحالات الطوارئ، مع دمج أنظمة الإنذار الدولية مثل نظام كوسباس-سارسات.

السلامة والتحقيقات ومعايير المطارات

تتولى الإدارة العامة للتحقيق في حوادث الطيران إجراء تحقيقات مستقلة وفقًا للملحق رقم 13 من اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي، مع التركيز على الوقاية لا إسناد اللوم. ويحلل مركز تحليل بيانات الطيران مسجلات الرحلات لتحديد الأسباب الجذرية، بينما تضمن الإدارة العامة لتوصيات سلامة الطيران تنفيذ التدابير الوقائية.

ويضمن اعتماد المطارات بموجب لائحة الطيران المدني المصرية ECAR 139-66 استيفاء جميع المطارات التشغيلية للمعايير القانونية ومعايير السلامة والمتطلبات الفنية، من خلال اجتماعات المشغلين، وإعداد الأدلة، وعمليات التفتيش، والتحقق، والإجراءات التصحيحية التي قد تمتد إلى ١٨ شهرًا بالنسبة للمطارات القائمة. أما التنازل الاختياري بموجب ECAR 139.117، فيشمل التحقق من الصلاحيات، وتوثيق الإغلاق، وتدابير السلامة، وتحديثات النشر، وتعديلات الرقابة. وتتطلب عمليات نقل التشغيل موافقة سلطة الطيران المدني المصرية، مع الحفاظ على استمرارية التشغيل، والعناصر الرئيسية من العاملين، وأنظمة إدارة السلامة.

حقوق الركاب

تضمن حماية الركاب بموجب الجزء ٦٠١ من لوائح الطيران المدني المصرية أن يحافظ الناقلون الجويون العاملون من وإلى مصر على معايير واضحة للإنصاف والمساءلة واستمرارية الخدمة. وتسري هذه اللائحة بصفة أساسية على الرحلات الدولية، وتمنح حقوقًا للركاب الذين يحملون حجوزات مؤكدة ويلتزمون بمتطلبات السفر وإجراءات تسجيل الوصول.

وفي حالات منع الصعود إلى الطائرة، أو إلغاء الرحلات، أو التأخير الطويل، يحق للركاب الحصول على مجموعة من التعويضات والمساعدة والرعاية. ويشمل ذلك تعويضات مالية ثابتة تُحدد بحسب مسافة الرحلة، وخيار استرداد قيمة التذكرة أو إعادة التوجيه، فضلًا عن دعم فوري مثل الوجبات، والإقامة، ووسائل الاتصال.

ويجوز إعفاء شركات الطيران من التعويض إذا نتجت الاضطرابات عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادتها، مثل الأحوال الجوية القاسية أو المخاطر الأمنية، دون أن يمتد ذلك إلى المشكلات التشغيلية المعتادة. كما توفر اللائحة حماية معززة للركاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وتكفل الحماية من المعاملة غير العادلة في حالات تخفيض درجة السفر.

وتتولى سلطة الطيران المدني المصرية إنفاذ هذه الالتزامات، مع احتفاظ الركاب بحقهم في طلب وسائل إنصاف إضافية بموجب الاتفاقيات الدولية المعمول بها. وتنعكس هذه الالتزامات أيضًا في الممارسة العملية من خلال سياسات شركات الطيران، مثل خطة خدمة العملاء الخاصة بشركة مصر للطيران، والتي تلتزم بموجبها الشركة بتزويد الركاب بتحديثات أثناء فترات التأخير، وتقديم إعادة توجيه أو رد قيمة التذاكر في حالات الاضطراب الجوهري، وضمان توفير الوجبات والإقامة والمساعدة خلال فترات الانتظار الممتدة.

لمحة عامة عن إطار الطيران في مصر

خاتمة

يعكس الإطار القانوني للطيران في مصر نظامًا شاملًا ومتطورًا يدمج بين السلامة، والرقابة التنظيمية، والكفاءة التجارية. ويستند هذا النظام إلى قانون الطيران المدني رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، حيث يقرر التزامات واضحة على المشغلين، مع التوافق مع المعايير والممارسات الدولية.

ومن الحوكمة المؤسسية والمتطلبات التشغيلية، إلى قواعد المسؤولية وحماية الركاب، يضمن هذا الإطار أن تتم أنشطة الطيران داخل بيئة منظمة وخاضعة للمساءلة. وتظل سلطة الطيران المدني المصرية صاحبة الدور المحوري في الحفاظ على الامتثال، وإنفاذ معايير السلامة، ودعم نمو القطاع.

ومع استمرار تطور صناعة الطيران من حيث التعقيد والأهمية الاقتصادية، يصبح التعامل الفعال مع هذا الإطار القانوني أمرًا ضروريًا. ويتعين على المشغلين والمستثمرين تبني نهج استباقي يجمع بين الامتثال التنظيمي والانضباط التشغيلي، بما يضمن اليقين القانوني والتنمية المستدامة داخل قطاع الطيران في مصر.