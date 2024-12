Richterwechsel & faires Verfahren

Im Rechtspanorama am 16.12.2024 berichtet Vize-Präsidentin Mag. Bettina Knoetzl über das Risiko eines Richterwechsels, der die Fairness des Verfahrens gefährden kann.



Insbesondere in Fällen, in denen bereits umfangreiche Beweisaufnahmen abgeschlossen sind und ein zeitnaher Abschluss möglich erscheint, sollte ein Wechsel des Richters vermieden werden. Andernfalls kann es zu einer zeitlichen Verzögerung des Verfahrens oder aber auch zu erhöhten Kosten durch die Beweiswiederholung kommen. Nur in Ausnahmefällen – bei "wichtigen dienstlichen Gründen" – sollte eine Abänderung der Geschäftsverteilung vorgenommen werden.



