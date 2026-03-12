近期商标和假冒纠纷案例中临时禁令的策略和经验教训

2025 年 12 月，澳大利亚联邦法院审理了两起品牌纠纷中的临时（或初步）禁令申请：Prezzee Pty Ltd 诉 Epay Australia Pty Ltd [2025] FCA 1662 和 Lindrum 诉 T&P Lindrum Pty Ltd [2025] FCA 1644。

为什么 Prezzee 案的禁令获得了批准，而 Lindrum 案的禁令却没有？我们将分析导致这两种截然不同的法律结果的各种因素，并探讨：我们可以从中吸取哪些教训？

商标纠纷中品牌所有者的关键经验教训

在寻求紧急救济时，拥有注册商标具有显著的实务优势；

在叫停产品上市或要求中途进行品牌重塑之前，法院会要求看到确凿的证据来证明所造成的损害；

延迟提出申请可能会造成致命后果。

案件事实

Prezzee 诉 Epay

数字礼品卡公司 Prezzee 在澳大利亚拥有多个 PREZZEE 注册商标。

Epay 已在新西兰注册并使用了 PREZZY 商标。2025 年 8 月，Epay 在澳大利亚推出了"Giftzzy"礼品卡，卡上显著印有"Powered by Prezzy Card"字样。

Prezzee主张Epay的行为构成商标侵权、假冒并违反《澳大利亚消费者法》，并申请多项禁令，以禁止Epay使用"PREZZY"字样，并要求其采取一切合理措施，将带有Prezzy标识的产品或营销材料从市场上撤回并销毁。

指示其停止销售这些卡片

听证会举行时，约有 47,000 张印有被诉争议字样的 Giftzzy 礼品卡仍在 1,800 家零售店流通。

Lindrum诉T&P Lindrum

詹妮·林德鲁姆博士（Dr Janne Lindrum）是著名台球选手沃尔特·林德鲁姆 (Walter Lindrum) 的侄孙女。她申请禁令，要求限制 T&P林德鲁姆公司在一处商业办公楼开发项目中使用"LINDRUM"这一名称。该项目所在房产曾被称为林德鲁姆酒店。她主张，该等行为构成假冒以及误导性或欺骗性行为，因为这种使用会让公众误以为该项目与林德鲁姆家族或林德鲁姆博士本人存在关联，或获得其授权。

林德鲁姆博士进一步主张，"林德鲁姆"这个名字在包括房地产开发在内的各个领域都享有盛誉，T&P 林德鲁姆公司使用该名字会误导公众，损害她的生意和商誉。

值得注意的是，双方均拥有注册商标，且对方对这些商标提出了异议。

林德鲁姆博士并未在本案中主张商标侵权。证据表明，T&P Lindrum公司已使用该房地产开发项目的营销材料一段时间。

法律原则

在澳大利亚，适用于临时禁令的法律原则已相当明确。两位法官均采用了相关的"两步测试"：（1）是否存在需要审理的重大争议问题（或是否存在初步表面成立的案件），以及（2）便利衡量是否有支持颁布禁令。

需要审理的重大争议问题（初步表面成立的案件）

"需要审理的重大争议问题" 的要求:

并不要求申请人证明其在审判中胜诉的可能性大于失败的可能性

但申请人必须证明在特定情况下其胜诉的可能性足够大，以证明在审判期间维持现状是合理的：Australian Broadcasting Corporation v O'Neill (2006) 227 CLR 57 [65]。

在 Prezzee 案中，尽管关于Prezzee的商标注册范围存在"看似合理"的争议，这意味着混淆问题可能会被纳入考量—，但Prezzee 仍能相对轻松地满足了这一门槛。

相比之下，在Lindrum案中，由于没有商标侵权主张，林德鲁姆博士需要证明LINDRUM名称具有知名度，这是证明存在误导性陈述的必要条件。

法院认为，尽管林德鲁姆博士投入了时间、精力和金钱来推广LINDRUM名称，但她并未提供任何详细证据证明该名称广为人知，尤其是在房地产开发领域。

便利衡量

在 Prezzee 案中，法院对需保护权利的性质给予了高度重视，其中包括对 PREZZEE 商标的独家使用权。

鉴于有证据表明 EPay 曾向 Prezzee 提出商业合作请求，但遭到 Prezzee 的拒绝，这表明 Prezzee 不愿将该独家使用权让与 EPay，这一点尤为重要。

虽然法院承认禁令可能会损害 EPay 的声誉，但指出没有证据表明 Giftzzy 无法在短时间内分发替换礼品卡。EPay 辩称，由于临近圣诞节，禁令对其造成的影响将更为严重，但 EPay 并未披露在收到 Prezzee 的诉讼通知以及诉讼程序开始后，是否仍有发放礼品卡。

因此，法院认为，Epay公司在回收未售出卡片方面所遭受的不便、成本以及对其业务造成的干扰，并不超过对Prezzee公司权利造成的损害。

在Lindrum案中，法院认为便利衡量不支持颁发临时禁令。

法院认为，如果林德鲁姆博士在审判中胜诉，赔偿金将是足够的救济，因为她本人曾表示，任何损失都可以通过合理的许可费来弥补和计算。

此外，临时禁令将要求T&P Lindrum对其营销材料进行成本高昂且具有干扰性的修改（预计耗资40万澳元，需要三个月工作时间）。

法院还强调，尽管林德鲁姆博士自2023年起就已知悉T&P Lindrum使用该名称，但却迟迟未提出临时申请，且未能对此延误作出充分解释。

本文最初于 2026 年 3 月 5 日以英文发表。