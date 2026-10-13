Nuevos Reglamentos de Redes Sociales para Solicitantes de Visas No Inmigrantes: Lo Que Debes Saber

El proceso de solicitud de visa no inmigrante en los Estados Unidos ahora incluye una revisión exhaustiva de sus perfiles en redes sociales. Los oficiales consulares analizan su presencia en línea para evaluar si cumple con los requisitos de admisión, lo que convierte sus publicaciones y actividad digital en parte oficial de su expediente migratorio.

El proceso de solicitud de visa no inmigrante en los Estados Unidos ahora incluye una revisión exhaustiva de sus perfiles en redes sociales. Los oficiales consulares analizan su presencia en línea para evaluar si cumple con los requisitos de admisión, lo que convierte sus publicaciones y actividad digital en parte oficial de su expediente migratorio.

Requisitos para solicitantes de visa estudiantil (F, M, J)

A partir de junio de 2025, todos los solicitantes de cualquier F, M, o J visa deben cambiar la configuración de privacidad en sus redes sociales a “pública.” Además, los solicitantes deben enumerar todos los nombres de usuario de cada plataforma social utilizada en los últimos 5 años en el formulario DS-160. No es obligatorio compartir contraseñas, y por lo general, los oficiales no pueden solicitarlas. Asimismo, salvo circunstancias especiales, no se solicitará acceso a mensajes privados.

La evaluación de la solicitud incluirá una revisión de los perfiles en redes sociales para determinar la concordancia con los valores de EE.UU y la intención sincera de cumplir con los requisitos de admisión al país.

La omisión de esta información podría resultar en la denegación de su visa e inelegibilidad futura.

Requisitos para aplicantes de otras visas

A partir de 30 de marzo de 2026, el Departamento de Estado EE.UU. extendió la revisión de presencia en línea a las siguientes siguientes categorías de visas no inmigrantes: A-3, C-3 (empleo doméstico), G-5, H-3, H-4 dependientes de H-3, K-1, K-2, K-3, Q, R-1, R-2, S, T, y U. Todos los solicitantes para estas categorías enumeradas, incluidos los solicitantes de visas H-1B y H-4, deben cambiar su estado de privacidad a “público.”

Al igual que con los solicitantes de visa estudiantil, el gobierno EE.UU revisará los perfiles para examinar la alineación con los valores estadounidenses y determinar la intención de cumplir con los requisitos de admisión. De acuerdo con los requisitos para los solicitantes de las visas estudiantiles, es muy probable que a los aplicantes para estas categorías también se les exija enumerar los nombres de usuarios utilizados en cada plataforma en los últimos 5 años.

Debido a que estos reglamentos ya están en marcha, les recomendamos estar preparados para cumplir con todos los requisitos mencionados a partir de junio.

Qué buscan los oficiales migratorios

Punto 1

Inconsistencias

Asegúrense que todo su información personal en los redes sociales sea consistente con los datos proporcionados en la solicitud de visa.

Asegúrense que todo su información personal en los redes sociales sea consistente con los datos proporcionados en la solicitud de visa. Punto 2

Actividad ilegal

Contenido que muestre participación o apoyo de actividades criminales, terrorismo u otros conductos ilícitas.

Contenido que muestre participación o apoyo de actividades criminales, terrorismo u otros conductos ilícitas. Punto 3

Actitud hostil

Contenido que indique falta de intención cumplir con las normas de admisión, o que demuestre hostilidad hacia el gobierno EE.UU, sus ciudadanos o sus valores.

Conclusión

Como siempre, nuestro equipo aquí en Vivanco & Vivanco permanece a su disposición para ayudarlos y apoyarlos ante cualquier duda o pregunta sobre estos nuevos reglamentos.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.