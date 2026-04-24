[Blog] Argentine : forte hausse des taxes officielles en propriété industrielle

Depuis le 1er avril 2026, par la Résolution 75/2026, les taxes de nouvellement pour les brevets, les modèles d’utilité ainsi que les marques ont augmenté devant l’Institut national...

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Depuis le 1er avril 2026, par la Résolution 75/2026, les taxes de nouvellement pour les brevets, les modèles d’utilité ainsi que les marques ont augmenté devant l’Institut national de la propriété industrielle d’Argentine. Les taxes ont augmenté de 100%

Cette résolution a également introduit l’Unité de mesure des taxes de propriété industrielle (Unidad de Medida Arancelaria de la Propiedad Industrial - UMAPI), qui ajuste les taxes officielles mensuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC).

Pour connaitre le détail de cette résolution c’est ici.

Source : BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA - INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - Resolución 75/2026

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