Investigación antidumping sobre el ácido esteárico de Argentina

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El 24 de julio de 2026, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de ácido esteárico de sebo de res originarias de la República Argentina, en el Diario Oficial de la Federación. Conoce los detalles de la investigación en este post.
Solicitante
La solicitante del inicio de la investigación antidumping es la empresa mexicana Comercialización Pakdu, S.A. de C.V.
Producto Investigado
Ácido esteárico de origen animal, en específico, de sebo de res. Sus especificaciones son las siguientes: titer en grados Celsius (52.5°-63°), valor en ácido (201-209), valor de saponificación (201-209) y valor de yodo (0-15). No se incluye el ácido esteárico de origen vegetal.
Fracción Arancelaria
El producto investigado ingresa al mercado mexicano, a través de la fracción arancelaria 3823.11.01 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE).
Determinación del Valor Normal
La Secretaría calculó el valor normal con base en la metodología de valor normal reconstruido en Argentina, a partir de la información de la Solicitante.
Período Investigado (Dumping)
La Secretaría de Economía determinó que el período investigado comprende del 1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025.
Período Analizado (Daño)
La Secretaría de Economía estableció que el período analizado comprende del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2025. Dicho lapso de tiempo será usado para determinar si existe un daño a la rama de producción nacional.
Fecha Límite
El último día que tienen los exportadores e importadores para presentar su formulario para participar es el 2 de septiembre de 2026, aunque puede solicitarse una prórroga.
Importadores y Exportadores Listados
Las empresas listadas por la Secretaría de Economía en el presente procedimiento como posibles interesadas son las siguientes:
Importadores listados en la investigación
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Grupo Orsega, S.A. de C.V.
Prolongación Avenida Américas No. 334-303, Col. Altamira, C.P. 45160, Zapopan, Jalisco
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Industria Química del Centro, S.A. de C.V.
Centeno No. 546, Col. Granjas México, C.P. 08400, Ciudad de México
Exportador listado en la investigación
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Materia Hnos, S.A.C.I.F.
Camusso No. 1302, Mar de Plata, B7608EJB, Buenos Aires, Argentina
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