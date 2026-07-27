ARTICLE
27 July 2026

Investigación antidumping sobre el ácido esteárico de Argentina

VT
Vazquez Tercero & Zepeda

Contributor

Vazquez Tercero & Zepeda logo
Vázquez Tercero & Zepeda (VTZ) is a leading Mexican law firm specialized in international trade and customs. With over 50 years of experience, our firm offers comprehensive advice on complex legal matters, helping companies navigate domestic and international challenges with tailor-made solutions.
Explore Firm Details
La Secretaría de Economía de México ha iniciado una investigación antidumping sobre las importaciones de ácido esteárico de origen animal proveniente de Argentina. El procedimiento examina si estas importaciones...
Argentina International Law
Adrian Vazquez,Emilio Arteaga Vazquez, and Verónica Vázquez
Your Author LinkedIn Connections
Adrian Vazquez’s articles from Vazquez Tercero & Zepeda are most popular:
  • in South America
  • in South America
  • in South America
Vazquez Tercero & Zepeda are most popular:
  • within Intellectual Property, Government, Public Sector and Antitrust/Competition Law topic(s)

El 24 de julio de 2026, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de ácido esteárico de sebo de res originarias de la República Argentina, en el Diario Oficial de la Federación. Conoce los detalles de la investigación en este post.

Solicitante

La solicitante del inicio de la investigación antidumping es la empresa mexicana Comercialización Pakdu, S.A. de C.V.

Producto Investigado

Ácido esteárico de origen animal, en específico, de sebo de res. Sus especificaciones son las siguientes: titer en grados Celsius (52.5°-63°), valor en ácido (201-209), valor de saponificación (201-209) y valor de yodo (0-15). No se incluye el ácido esteárico de origen vegetal.

Fracción Arancelaria

El producto investigado ingresa al mercado mexicano, a través de la fracción arancelaria 3823.11.01 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE).

Determinación del Valor Normal

La Secretaría calculó el valor normal con base en la metodología de valor normal reconstruido en Argentina, a partir de la información de la Solicitante.

Período Investigado (Dumping)

La Secretaría de Economía determinó que el período investigado comprende del 1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025.

Período Analizado (Daño)

La Secretaría de Economía estableció que el período analizado comprende del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2025. Dicho lapso de tiempo será usado para determinar si existe un daño a la rama de producción nacional.

Fecha Límite

El último día que tienen los exportadores e importadores para presentar su formulario para participar es el 2 de septiembre de 2026, aunque puede solicitarse una prórroga. 

Importadores y Exportadores Listados

Las empresas listadas por la Secretaría de Economía en el presente procedimiento como posibles interesadas son las siguientes:

Importadores listados en la investigación

Grupo Orsega, S.A. de C.V.

Prolongación Avenida Américas No. 334-303, Col. Altamira, C.P. 45160, Zapopan, Jalisco

Industria Química del Centro, S.A. de C.V.

Centeno No. 546, Col. Granjas México, C.P. 08400, Ciudad de México

Exportador listado en la investigación

Materia Hnos, S.A.C.I.F.

Camusso No. 1302, Mar de Plata, B7608EJB, Buenos Aires, Argentina

  

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Adrian Vazquez
Adrian Vazquez
Photo of Emilio Arteaga Vazquez
Emilio Arteaga Vazquez
Photo of Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More