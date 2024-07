Crescimento em tempos instáveis – estratégias para o sucesso

O Índice Global de Complexidade Corporativa (GBCI) 2024 fornece uma visão geral confiável da complexidade de criar e operar negócios em todo o mundo. Ele explora fatores que impulsionam o sucesso ou o fracasso de negócios internacionais, com foco na operação em mercados estrangeiros, além de descrever os principais temas globais emergentes, bem como as complexidades locais em 79 jurisdições.

A pesquisa para o relatório explora 292 diferentes indicadores relacionados à complexidade corporativa, para fornecer uma visão aprofundada sobre os desafios globais e locais que afetam a facilidade de se fazer negócios em todo o mundo.

A análise deste ano revelou três temas globais que impactam a complexidade corporativa:

Analisamos o terceiro tema neste artigo, examinando como as organizações estão adaptando seus quadros de funcionários para lidar com a incerteza do ambiente corporativo. Isso inclui uma avaliação sobre como elas atraem e retêm funcionários, ao mesmo tempo que exploram os benefícios de trabalhar com uma força de trabalho local.

A maioria das jurisdições considera a retenção e atração de talentos uma difícil tarefa a ser superada, com fatores que impedem uma força de trabalho ágil que tende a se relacionar com ambientes regulatórios ou econômicos específicos. O compliance com a legislação sobre ESG também continua sendo complexo para certas regiões, com opiniões divididas sobre a capacidade da jurisdição de se preparar para cumprir requerimentos ESG novos ou inesperados.

As oportunidades de crescimento podem ser encontradas em meio a concorrências regionais e a disponibilidade de mão de obra

As jurisdições identificaram que a competitividade entre elas e seus vizinhos como um importante impulsionador de crescimento. Este dado é acompanhado de perto pela disponibilidade de mão de obra. Ser competitivo regionalmente permite que as jurisdições se destaquem dentro de uma área e se tornem a opção mais atrativa para investidores estrangeiros. Isso pode ocorrer por diferentes motivos, incluindo a facilidade de criação de uma empresa, redução da complexidade em torno do compliance regulatório, regulamentações transparentes e até mesmo a disponibilidade de recursos naturais.

Curiosamente, isso é ligeiramente diferente quando observado de acordo com a complexidade – as dez jurisdições mais complexas observam um aumento na competitividade que sua jurisdição oferece, enquanto as dez jurisdições menos complexas observam crescimento na estabilidade. Da mesma forma, enquanto as jurisdições sul-americanas se beneficiam da concorrência regional, a Ásia-Pacífico e a América do Norte tiram proveito da estabilidade de suas respectivas perspectivas econômicas e regimes regulatórios.

As áreas que impulsionam o crescimento são diversas, sendo a contribuição da tecnologia a mais comum

Embora as jurisdições tenham apontado diferentes fatores que impactam o crescimento, o setor de TI e tecnologia lideraram o ranking como os mais influentes. As jurisdições na América do Norte apresentaram um ligeiro desvio, com o turismo apresentando uma importância significativa de 33%.

A tecnologia oferece crescimento de diferentes maneiras. Ela pode proporcionar oportunidades de crescimento onde os países detêm conhecimentos tecnológicos de produção e podem aumentar sua relevância no mercado através da produção. O emprego da tecnologia para aumentar a produtividade também foi constatado em relação à racionalização da força de trabalho. Diversas jurisdições, incluindo a Nova Zelândia e Hong Kong, RAE, observaram as empresas automatizarem as funções de backoffice, disponibilizarem vagas para iniciantes e em regime de meio período, utilizarem IA generativa para manter o quadro de funcionários com um número baixo e se concentrarem em tarefas mais relevantes para o negócio.

As opiniões estão divididas sobre a capacidade das empresas de se adaptarem rapidamente ao quadro de funcionários necessário para atenderem às demandas

Um terço das jurisdições entende que pode adaptar rapidamente o quadro de funcionários para atender às demandas (34%), enquanto uma parcela semelhante sugere que isso seria possível em um ritmo mais lento (32%). Quando separadas por regiões, a América do Sul e a Ásia-Pacífico são mais aptas a adaptarem-se mais rapidamente (50% registrado para ambas as regiões), enquanto quase metade das jurisdições da Europa, Oriente Médio e África (46%) reportaram serem capazes de se adaptar lentamente.

A capacidade de atender de maneira eficaz às demandas depende, em grande parte, de dois aspectos: as leis trabalhistas locais e a disponibilidade local de talentos. As jurisdições com leis trabalhistas rígidas e com grande representação sindical – ou aquelas com escassez de talentos disponíveis – encontram maiores dificuldades para adaptarem o quadro de funcionários de maneira responsiva.

O mercado de trabalho belga é extremamente voltado para os candidatos, os talentos são muito valorizados. Atualmente há uma guerra pelos talentos, o que torna o mercado de trabalho muito mais desafiador para os empregadores. Expert da TMF Bélgica

A maioria das jurisdições considera desafiador reter e atrair talentos

A grande maioria das jurisdições considera desafiador atrair e reter talentos (78%) – sendo este número ainda mais elevado nas regiões da EMEA (90%) e APAC (79%). Por outro lado, apenas 14% das jurisdições da América do Norte consideram desafiador atrair talentos. Os resultados norte-americanos podem estar atrelados à limitação dos pacotes de indenização vigentes nos EUA (embora a situação esteja em processo de melhoria), onde uma maior rotatividade de funcionários terá um impacto limitado nos resultados financeiros das empresas.

Fatores que dificultam a agilidade de adaptação do quadro de funcionários tendem a estar relacionados a um ambiente regulatório ou econômico de uma jurisdição

Custos elevados, grandes talentos, leis trabalhistas rígidas e incerteza econômica foram todos citados como fatores-chave que impedem as organizações de adaptarem rapidamente o quadro de funcionários.

Os custos elevados foram mais enfatizados na América do Sul (38%) quando comparados ao quadro geral (28%). Enquanto isso, as jurisdições da Europa, Oriente Médio e África consideram particularmente difícil encontrar bons talentos (36%) quando comparado ao quadro geral (26%). A elevação de custos tendia a estar associada a um pool limitado de talentos, onde os talentos treinados se mudaram para outro lugar ou exigiram salários mais elevados devido ao aumento do custo de vida.

O baixo índice de desemprego faz com que seja um mercado de funcionários. Encontrar novos colaboradores não é fácil e automaticamente aumenta as expectativas salariais. Expert da TMF Suíça

Em algumas jurisdições, a presença sindical pode aumentar os valores de investimento das empresas na mão de obra local, com leis rigorosas em matéria de indenizações e pacotes salariais.

A Argentina tem uma inflação alta, o que gera uma rotatividade nas equipes de trabalho de todas as empresas. Os sindicatos também estão muito envolvidos e geram custos trabalhistas crescentes – em alguns casos até acima da performance comercial. Expert da TMF Argentina

Apesar das dificuldades para contratar funcionários, os experts da TMF Group destacam diversas áreas com oportunidades para atrair e reter talentos

Muitos experts da TMF Group mencionaram a disponibilidade de uma força de trabalho altamente qualificada e instruída – especificamente nas áreas de TI, engenharia, finanças e tecnologia – como uma vantagem resultante da existência de talentos em determinadas jurisdições. Diversos experts também enfatizaram as competências linguísticas da força de trabalho local como uma grande oportunidade de investimento, especialmente no contexto cada vez mais globalizado das operações comerciais.

Na maioria das jurisdições, as empresas são obrigadas a cumprir pelo menos uma regulamentação de ESG

A proteção ao consumidor e os direitos humanos são regulamentações incorporadas, com grandes proporções de jurisdições sendo obrigadas a cumprir e reportar de acordo com estas legislações. Em apenas duas jurisdições, Curaçao e Venezuela, as empresas não são obrigadas a cumprir qualquer tipo de legislação sobre ESG e/ou a reportar sobre suas atividades. Muitas jurisdições precisam cumprir a legislação relacionada aos direitos humanos na região da Europa, Oriente Médio e África (95%) e da América do Norte (93%), em comparação aos 88% no âmbito geral.

A regulamentação sobre emissões de gases de efeito estufa, sustentabilidade e redução de desperdícios também ocupa um lugar de destaque, com mais da metade das jurisdições obrigadas a reportar suas atividades. Este movimento dá continuidade a uma tendência crescente sobre relatórios relacionados à sustentabilidade ambiental a partir de 2023, com muitos governos e autoridades fazendo esforços conjuntos para que as empresas considerem a redução de sua pegada de carbono.

Esta tendência é um pouco diferente na América do Sul, com uma grande parcela de jurisdições não sendo obrigadas a cumprirem ou reportarem dados relacionados à legislação sobre sustentabilidade (40%) ou sobre direitos humanos (40%). Os experts da TMF Group destacaram como a instabilidade política na região, mais especificamente na Argentina, Peru e Bolívia, pode dificultar o amparo ou a priorização da legislação sobre ESG.

Há uma divisão entre as jurisdições que se sentem preparadas para aderirem a uma nova ou inesperada regulamentação de ESG

Embora 41% das jurisdições tenham afirmado estarem preparadas, um terço ainda se sentem pressionadas com relação à regulamentação de ESG. A adesão aos padrões globais de sustentabilidade (28%) e os relatórios ESG intersetoriais (26%) são os dois elementos em que mais acontecem mudanças na regulamentação de ESG e que podem gerar complexidade para as jurisdições. Este é particularmente o caso nas jurisdições da região da Ásia-Pacífico, que apresentam índices de 46% e 62%, respectivamente.

Dado que os requerimentos de reporte de dados ESG provavelmente aumentarão, é provável que as empresas continuem se sentindo pressionadas. Espera-se que o nível de detalhamento dos relatórios se torne ainda maior – afastando-se da avaliação feita por meio de formulários e aproximando-se de métricas mais aprofundadas.

